50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor! Milyonlarca çalışana para akacak! 3 ay ödemesiz alabilirsiniz
Kamu çalışanlarına özel kredi paketleri ile kamu bünyesinde görev yapan tüm memur ve diğer kamu personelleri için avantajlı oranlarla kredi destekleri verilecek. Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve Akbank'ın sağladığı krediler, kamuya özel cazip oranlar ve esnek ödeme koşullarının yanı sıra avantajlı faiz oranlarına da sahip. İşte kamuya özel en uygun krediler.
Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi
Kamuda görev yapan tüm personeller için 100 bin TL'ye kadar düşük faizli özel kredi seçenekleri sunulmaktadır. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade seçenekleri ile verilecek kamuya özel kredi kapsamında, 50.000 TL - 100.000 TL arasında olan krediler için 24 aya kadar vade fırsatı sunulacak.
Aylık eşit, artan veya azalan, 3 ayda bir eşit taksitli ya da serbest ödemeli olarak tercih edebileceğiniz krediden tüm kamu çalışanları yararlanabilecek.
Vakıfbank Kamuya Özel İhtiyaç Kredisi
Vakıfbank'ın kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm memur, kadrolu işçi ve kamu emeklileri için özel kredi kampanyasına yoğun ilgi devam ediyor. 3 ay ödemesiz seçeneklerine de sahip kamuya özel kredi ile tüm nakit ihtiyaçlarının kısa sürede çözüme kavuşturulması hedeflenmiştir.
Türkiye'nin önde gelen kamu bankası olarak, 3.000 TL – 50.000 TL arasında kredi için 36 aya kadar vade imkanı ve %1,55'ten başlayan cazip faiz oranları uygulanmaktadır. 50.001 TL ve 125.000 TL'ye kadar olan krediler de ise 24 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır.