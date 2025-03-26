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50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu finansal destek kalemlerinden biri ihtiyaç kredileri oldu. Özellikle 36 ay vade ile sunulan 50.000 TL ihtiyaç kredilerinde faiz oranları bankadan bankaya değişiyor.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 20:29 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 20:29
50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

2025'te ihtiyaç kredisi çekenlerin cebinden adeta ateş çıkıyor! 50 bin TL kredi almak isteyenler için 36 ay vadede ödenecek tutar kimi bankada 63 bin TL, kimisinde 81 bin TL'yi aşıyor! En düşük faizli ve en avantajlı kredi hangi bankada?

50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

🏦 QNB Finansbank
🔹 Faiz Oranı: %3,74
💰 Aylık Taksit: 5.597,45 TL
📊 Toplam Ödeme: 67.456,90 TL

🏦 DenizBank
🔹 Faiz Oranı: %3,79
💰 Aylık Taksit: 5.618,07 TL
📊 Toplam Ödeme: 67.704,34 TL

50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

🏦 Alternatif Bank
🔹 Faiz Oranı: %3,89
💰 Aylık Taksit: 5.659,42 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.163,04 TL

🏦 CEPTETEB / TEB
🔹 Faiz Oranı: %3,89
💰 Aylık Taksit: 5.659,42 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.200,54 TL

50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

🏦 Türkiye Finans
🔹 Kar Payı Oranı: %3,92
💰 Aylık Taksit: 5.671,86 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.312,32 TL

🏦 N Kolay
🔹 Faiz Oranı: %3,99
💰 Aylık Taksit: 5.700,92 TL
📊 Toplam Ödeme: 68.698,54 TL

50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

🏦 ING
🔹 Faiz Oranı: %4,09
💰 Aylık Taksit: 5.742,57 TL
📊 Toplam Ödeme: 69.160,84 TL

🏦 ON Dijital Bankacılık
🔹 Faiz Oranı: %4,19
💰 Aylık Taksit: 5.784,38 TL
📊 Toplam Ödeme: 69.700,06 TL

50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

🏦 ICBC Turkey
🔹 Faiz Oranı: %4,17
💰 Aylık Taksit: 5.776,00 TL
📊 Toplam Ödeme: 69.599,50 TL

🏦 Enpara.com
🔹 Faiz Oranı: %4,39
💰 Aylık Taksit: 5.868,43 TL
📊 Toplam Ödeme: 70.421,16 TL

🏦 VakıfBank
🔹 Faiz Oranı: %4,45
💰 Aylık Taksit: 5.893,76 TL
📊 Toplam Ödeme: 70.975,12 TL

50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

🏦 İş Bankası
🔹 Faiz Oranı: %4,60
💰 Aylık Taksit: 5.957,31 TL
📊 Toplam Ödeme: 71.775,22 TL

🏦 Akbank
🔹 Faiz Oranı: %4,83
💰 Aylık Taksit: 6.055,41 TL
📊 Toplam Ödeme: 72.952,42 TL

50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

🏦 Fibabanka
🔹 Faiz Oranı: %4,95
💰 Aylık Taksit: 6.106,89 TL
📊 Toplam Ödeme: 73.570,18 TL

🏦 Ziraat Bankası
🔹 Faiz Oranı: %4,99
💰 Aylık Taksit: 6.124,10 TL
📊 Toplam Ödeme: 73.739,20 TL

🏦 Anadolubank
🔹 Faiz Oranı: %5,08
💰 Aylık Taksit: 6.162,91 TL
📊 Toplam Ödeme: 73.954,92 TL

50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

🏦 Garanti BBVA
🔹 Faiz Oranı: %5,19
💰 Aylık Taksit: 6.210,49 TL
📊 Toplam Ödeme: 74.813,38 TL

🏦 Halkbank
🔹 Faiz Oranı: %5,25
💰 Aylık Taksit: 6.236,52 TL
📊 Toplam Ödeme: 75.125,74 TL

🏦 HSBC
🔹 Faiz Oranı: %5,49
💰 Aylık Taksit: 6.341,14 TL
📊 Toplam Ödeme: 76.381,18 TL

🏦 Şekerbank
🔹 Faiz Oranı: %6,50
💰 Aylık Taksit: 6.790,26 TL
📊 Toplam Ödeme: 81.770,62 TL

50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

FOTOĞRAFLAR: AA