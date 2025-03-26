50.000 tl ihtiyaç kredisi çekeceklere müjde! En düşük faizli 10 banka listelendi

2025'te ihtiyaç kredisi çekenlerin cebinden adeta ateş çıkıyor! 50 bin TL kredi almak isteyenler için 36 ay vadede ödenecek tutar kimi bankada 63 bin TL, kimisinde 81 bin TL'yi aşıyor! En düşük faizli ve en avantajlı kredi hangi bankada?