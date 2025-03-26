30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Milli Emlak tarafından yayımlanan ilanlar, küçük yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. 200 m²'lik bir araziye ₺20.000'e sahip olabileceğiniz gibi, ₺35.000'e Amasya'da tarla da alabilirsiniz. Uygun fiyat, güvenli tapu, devlet güvencesiyle satışta! Özellikle köye dönüş yapmak isteyenler ya da uzun vadeli yatırım arayanlar için biçilmiş kaftan.
📌 YAYIMLANAN BAZI İLANLAR
Konya / Altınekin – Tarla
Fiyat: ₺985.000
m²: 5.605,51
Tarih: 24/04/2025
Tekirdağ / Şarköy – Arazi
Fiyat: ₺180.000
m²: 1.491,19
Tarih: 28/03/2025
Amasya / Suluova – Tarla
Fiyat: ₺35.000
m²: 640,72
Tarih: 09/04/2025
Amasya / Suluova – Tarla
Fiyat: ₺330.000
m²: 8.125,48
Tarih: 09/04/2025
Konya / Seydişehir – Arsa
Fiyat: ₺314.000
m²: 570,17
Tarih: 15/04/2025
Konya / Seydişehir – Tarla
Fiyat: ₺640.000
m²: 4.238,32
Tarih: 17/04/2025
Adana / Kozan – Orta Malları
Fiyat: ₺49.115
m²: 223,25
Tarih: 26/03/2025
Bartın / Ulus – Arazi
Fiyat: ₺10.000
m²: 27,65
Tarih: 16/04/2025
Bartın / Ulus – Arazi
Fiyat: ₺45.000
m²: 200,14
Tarih: 16/04/2025
Bingöl / Merkez – Arsa
Fiyat: ₺159.192
m²: 379,03
Tarih: 15/04/2025
Balıkesir / Burhaniye – Arazi
Fiyat: ₺273.407
m²: 1.115,95
Tarih: 17/04/2025
Tekirdağ / Şarköy – Tarla
Fiyat: ₺310.000
m²: 1.433,69
Tarih: 27/03/2025
Kütahya / Merkez – Arazi
Fiyat: ₺3.000
m²: 24,07
Tarih: 09/04/2025
Tekirdağ / Şarköy – Arazi
Fiyat: ₺252.000
m²: 2.091,72
Tarih: 27/03/2025
Erzurum / Tortum – Arazi
Fiyat: ₺20.000
m²: 200
Tarih: 08/04/2025
Sivas / İmranlı – Tarla
Fiyat: ₺480.000
m²: 6.527,86
Tarih: 11/04/2025
Sivas / İmranlı – Arazi
Fiyat: ₺200.000
m²: 2.044,33
Tarih: 11/04/2025
Tokat / Merkez – Arazi
Fiyat: ₺386.000
m²: 6.888,40
Tarih: 08/04/2025
Afyonkarahisar / Dinar – Arsa
Fiyat: ₺150.000
m²: 304
Tarih: 21/04/2025
Konya / Meram – Arsa
Fiyat: ₺48.000
m²: 68,86
Tarih: 16/04/2025
Konya / Meram – Arsa
Fiyat: ₺2.600.000
m²: 1.071,31
Tarih: 15/04/2025
Konya / Meram – Arsa
Fiyat: ₺75.000
m²: 57,10
Tarih: 16/04/2025
Konya / Meram – Arsa
Fiyat: ₺1.340.000
m²: 1.050,34
Tarih: 15/04/2025
Konya / Meram – Arsa
Fiyat: ₺1.370.000
m²: 1.074,72
Tarih: 15/04/2025
Konya / Meram – Arsa
Fiyat: ₺1.350.000
m²: 1.060,87
Tarih: 15/04/2025
Konya / Meram – Arazi
Fiyat: ₺330.000
m²: 659,73
Tarih: 16/04/2025
Erzurum / Tortum – Arazi
Fiyat: ₺10.000
m²: 93,87
Tarih: 08/04/2025
Fotoğraflar: Milli Emlak