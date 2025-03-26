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30-50 bin TL'ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Türkiye'nin dört bir yanında yatırım fırsatı arayanlar için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, uygun fiyatlı arsa ve arazileri satışa çıkardı. 30.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çeken bu ilanlar, özellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için büyük avantaj sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 10:20
30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Milli Emlak tarafından yayımlanan ilanlar, küçük yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. 200 m²'lik bir araziye ₺20.000'e sahip olabileceğiniz gibi, ₺35.000'e Amasya'da tarla da alabilirsiniz. Uygun fiyat, güvenli tapu, devlet güvencesiyle satışta! Özellikle köye dönüş yapmak isteyenler ya da uzun vadeli yatırım arayanlar için biçilmiş kaftan.

30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

📌 YAYIMLANAN BAZI İLANLAR

Konya / Altınekin – Tarla

Fiyat: ₺985.000

m²: 5.605,51

Tarih: 24/04/2025

Tekirdağ / Şarköy – Arazi

Fiyat: ₺180.000

m²: 1.491,19

Tarih: 28/03/2025

Amasya / Suluova – Tarla

Fiyat: ₺35.000

m²: 640,72

Tarih: 09/04/2025

Amasya / Suluova – Tarla

Fiyat: ₺330.000

m²: 8.125,48

Tarih: 09/04/2025

30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Konya / Seydişehir – Arsa

Fiyat: ₺314.000

m²: 570,17

Tarih: 15/04/2025

Konya / Seydişehir – Tarla

Fiyat: ₺640.000

m²: 4.238,32

Tarih: 17/04/2025

Adana / Kozan – Orta Malları

Fiyat: ₺49.115

m²: 223,25

Tarih: 26/03/2025

30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Bartın / Ulus – Arazi

Fiyat: ₺10.000

m²: 27,65

Tarih: 16/04/2025

Bartın / Ulus – Arazi

Fiyat: ₺45.000

m²: 200,14

Tarih: 16/04/2025

Bingöl / Merkez – Arsa

Fiyat: ₺159.192

m²: 379,03

Tarih: 15/04/2025

30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Balıkesir / Burhaniye – Arazi

Fiyat: ₺273.407

m²: 1.115,95

Tarih: 17/04/2025

Tekirdağ / Şarköy – Tarla

Fiyat: ₺310.000

m²: 1.433,69

Tarih: 27/03/2025

Kütahya / Merkez – Arazi

Fiyat: ₺3.000

m²: 24,07

Tarih: 09/04/2025

Tekirdağ / Şarköy – Arazi

Fiyat: ₺252.000

m²: 2.091,72

Tarih: 27/03/2025

30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Erzurum / Tortum – Arazi

Fiyat: ₺20.000

m²: 200

Tarih: 08/04/2025

Sivas / İmranlı – Tarla

Fiyat: ₺480.000

m²: 6.527,86

Tarih: 11/04/2025

Sivas / İmranlı – Arazi

Fiyat: ₺200.000

m²: 2.044,33

Tarih: 11/04/2025

Tokat / Merkez – Arazi

Fiyat: ₺386.000

m²: 6.888,40

Tarih: 08/04/2025

Afyonkarahisar / Dinar – Arsa

Fiyat: ₺150.000

m²: 304

Tarih: 21/04/2025

30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺48.000

m²: 68,86

Tarih: 16/04/2025

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺2.600.000

m²: 1.071,31

Tarih: 15/04/2025

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺75.000

m²: 57,10

Tarih: 16/04/2025

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺1.340.000

m²: 1.050,34

Tarih: 15/04/2025

30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺1.370.000

m²: 1.074,72

Tarih: 15/04/2025

Konya / Meram – Arsa

Fiyat: ₺1.350.000

m²: 1.060,87

Tarih: 15/04/2025

Konya / Meram – Arazi

Fiyat: ₺330.000

m²: 659,73

Tarih: 16/04/2025

Erzurum / Tortum – Arazi

Fiyat: ₺10.000

m²: 93,87

Tarih: 08/04/2025

Fotoğraflar: Milli Emlak