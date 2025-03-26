30-50 bin TL’ye arsa satışı başladı! 81 ilde Milli Emlak’tan yüz güldüren ilanlar

Milli Emlak tarafından yayımlanan ilanlar, küçük yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. 200 m²'lik bir araziye ₺20.000'e sahip olabileceğiniz gibi, ₺35.000'e Amasya'da tarla da alabilirsiniz. Uygun fiyat, güvenli tapu, devlet güvencesiyle satışta! Özellikle köye dönüş yapmak isteyenler ya da uzun vadeli yatırım arayanlar için biçilmiş kaftan.