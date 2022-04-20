20 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Resmi Gazete sigaraya ÖTV zammı mı geldi? Marlbora, Parliament, Lark, Kent...

TÜTÜNDE DÜZENLEME YAPILDI

Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

Bu gelişmelerin hemen ardından gözler sigaraya zam gelecek mi? Sorusuna çevrildi.