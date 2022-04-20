20 Nisan 2022 JTİ-BAT- Philip Morris son dakika zamlı güncel fiyat listesi! Resmi Gazete sigaraya ÖTV zammı mı geldi? Marlbora, Parliament, Lark, Kent...
Güncel sigara fiyatları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tütünde ÖTV ücreti ve maktu vergi oranı değişti. Yayımlanan kararda, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi. Bu gelişmelerin hemen ardından arama motorlarında, 19 Nisan sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ÖTV zammı mı geldi? 2022 19 NİSAN JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı gelecek? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, LM fiyatları ne kadar oldu? Soruları merak edildi. İşte son gelişmeler...
Güncel sigara fiyatları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tütünde ÖTV ücreti ve maktu vergi oranı değişti. Yayımlanan kararda, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi. Bu gelişmelerin hemen ardından arama motorlarında, 19 Nisan sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ÖTV zammı mı geldi? 20 NİSAN 2022 JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı gelecek? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, LM fiyatları ne kadar oldu? Soruları merak edildi. İşte son gelişmeler...
SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
TÜTÜNDE DÜZENLEME YAPILDI
Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.
Bu gelişmelerin hemen ardından gözler sigaraya zam gelecek mi? Sorusuna çevrildi.
PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL