Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 4D Taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine torba yasa ile kadro müjdesi! 100 bin işçiye kadro son dakika kesinleşti! Kamuda kıdem listesi oluştu! O tarihte Meclis'te...

4D Taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine torba yasa ile kadro müjdesi! 100 bin işçiye kadro son dakika kesinleşti! Kamuda kıdem listesi oluştu! O tarihte Meclis'te...

Türkiye'de taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te Temmuz ayında yoğun bir gündem beklenirken, TBMM'ye sunulacak olan 2 torba yasa ile çalışmalar hız kazanacak. Bu durum, uzun süredir bekleyen milyonlarca vatandaşı umutlandırıyordu. Peki, Taşeron işçilere kadro verilecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.07.2023 09:10 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:10
100 bin işçiye kadro son dakika netleşti! 4D Taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine torba yasa ile kadro müjdesi! Kamuda kıdem listesi oluştu! O tarihte Meclis’te...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Kurban Bayramı sonrası yasama çalışmalarına 4 Temmuz Salı gününden itibaren başlayacak. Gözler yeni torba yasalara çevrilirken, taşerona kadro beklentisi için de heyecan arttı. Düzenlemeler için geri sayım süreci devam ederken, taşeron işçiler de kadro düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceğini merakla araştırıyor. Peki, Taşerona kadro ne zaman verilecek? TYP, belediye şirket işçilerine de kadro verilecek mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
100 bin işçiye kadro son dakika netleşti! 4D Taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine torba yasa ile kadro müjdesi! Kamuda kıdem listesi oluştu! O tarihte Meclis’te...

Taşerona kadro çalışmalarıyla ilgili son dakika haber geldi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi.

100 bin işçiye kadro son dakika netleşti! 4D Taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine torba yasa ile kadro müjdesi! Kamuda kıdem listesi oluştu! O tarihte Meclis’te...

Erdem açıklamasında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.

100 bin işçiye kadro son dakika netleşti! 4D Taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine torba yasa ile kadro müjdesi! Kamuda kıdem listesi oluştu! O tarihte Meclis’te...

Meclis'e Gelecek!

Çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve torba yasanın planlanan zamanda yürürlüğe girmesiyle birlikte taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadroya kavuşmanın sevincini yaşayacaklar.

100 bin işçiye kadro son dakika netleşti! 4D Taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine torba yasa ile kadro müjdesi! Kamuda kıdem listesi oluştu! O tarihte Meclis’te...

Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.

SON DAKİKA