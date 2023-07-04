4D Taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine torba yasa ile kadro müjdesi! 100 bin işçiye kadro son dakika kesinleşti! Kamuda kıdem listesi oluştu! O tarihte Meclis'te...
Türkiye'de taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te Temmuz ayında yoğun bir gündem beklenirken, TBMM'ye sunulacak olan 2 torba yasa ile çalışmalar hız kazanacak. Bu durum, uzun süredir bekleyen milyonlarca vatandaşı umutlandırıyordu. Peki, Taşeron işçilere kadro verilecek mi? İşte detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Kurban Bayramı sonrası yasama çalışmalarına 4 Temmuz Salı gününden itibaren başlayacak. Gözler yeni torba yasalara çevrilirken, taşerona kadro beklentisi için de heyecan arttı. Düzenlemeler için geri sayım süreci devam ederken, taşeron işçiler de kadro düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceğini merakla araştırıyor. Peki, Taşerona kadro ne zaman verilecek? TYP, belediye şirket işçilerine de kadro verilecek mi? İşte detaylar...
Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.