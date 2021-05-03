5.000-10.000-15.000-25.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli...

Tanışma Kredisi: Bu seçenek için "Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz." denildi.