5.000-10.000-15.000-25.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli...
Tek tek açıklandı! 5.000-10.000-15.000-25.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! İnternet ortamından online şekilde veya mobil işlem kanalları aracılığı ile her geçen gün daha fazla kullanımı hızlanan, bankalar tarafından sağlanan hizmetler arasında yer alan kredi paketlerinden biride "ön onaylı kredi" olarak adlandırılır. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır.
03.05.2021 08:34
- Son Güncelleme: 17.05.2021 13:54
Tek tek açıklandı! 5.000-10.000-15.000-25.000 TL 12-24-36 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir.