3000 TL Denizbank-Finansbank-İNG bayram kredisi başvuru formu! Denizbank bayram kredisi nasıl alınır?

Kredi üst limiti 55.000 TL, azami vade 36 aydır. Örnek ödeme tablosu, 3.000 TL ve 10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Aylık %1.59 faiz oranı, kredi tutarı 3.000 TL ve altındaki tutarlar ve 12 ay vadeye kadar kredilerde kullanılabilir. Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5'i oranındadır. Tabloda yer alan kredi tahsis ücretine vergi dâhil edilmemiştir. "Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı", kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Aylık/yıllık toplam maliyet oranlarına sigorta primi hariç tüm masraf ve vergiler dâhil edilmiştir. Örnek kredi için sigorta primi hesaplamalarında ortalama 35 yaş baz alınmıştır.