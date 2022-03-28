✍500 bin TL konut kredisi için aylık kaç taksit ödenir? 📣Kamu ve özel bankalar konut kredisi güncel faiz oranları! İNG, Ziraat Bankası, Akbank…

Hayalindeki evi almak ve uzun süredir kirada oturmaktan kurtulmak isteyen vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde banka kredilerini araştırıyor. Yıllarca yaptıkları birikimlerin üzerine uygun geri ödeme koşulları ile bankalardan konut kredisi çekmek isteyenler kamu ve özel bankalar konut kredisi güncel faiz oranlarını haberimizin içeriğinden inceleyerek karşılaştırma yapabilir. Peki 500 bin TL konut kredisi için aylık kaç taksit ödenir? İNG, Ziraat Bankası, Akbank gibi daha pek çok bankanın konut kredisi faiz oranları haberimizde yer alıyor.