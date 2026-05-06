500 bin TL konut kredisi: Banka banka taksit tablosu

Ev sahibi olmak isteyenler birikimlerine ek olarak konut kredisi seçeneklerini araştırıyor. Bankaların taksit tutarları ve faiz oranları sundukları kampanyalara göre değişkenlik gösteriyor. Son verilerle 500 bin TL konut kredisinin aylık taksit tutarı Halkbank'ta 14.030,35 TL Ziraat Bankası'nda ise 16.327,05 TL olarak hesaplanıyor. İşte banka banka taksit tabloları ve geri ödeme tutarları.

500 bin TL konut kredisi 120 ay: Banka banka taksit tablosu

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar birikimlerini tamamlamak adına konut kredisi piyasasındaki güncel fırsatları yakından takip ediyor. Bankalar faiz oranları ve ödeme planlarını kendi kampanyaları doğrultusunda güncelleyerek farklı seçenekler sunuyor. İşte güncel verilere göre 500 bin TL (120 ay) kredi tutarı üzerinden bankalarının sunduğu ödeme planları...

Akbank konut kredisi

Faiz Oranı
%2,85

Aylık Taksit
14.756,37 TL

Toplam Ödeme
1.810.014 TL

Garanti Bankası konut kredisi

Faiz Oranı
%2,99

Aylık Taksit
15.398,83 TL

Toplam Ödeme
1.886.959 TL

Halkbank konut kredisi

Faiz Oranı
%2,69

Aylık Taksit
14.030,35 TL

Toplam Ödeme
1.717.944 TL

Ziraat Bankası konut kredisi

Faiz Oranı
%3,19

Aylık Taksit
16.327,05 TL

Toplam Ödeme
1.981.846 TL

TEB konut kredisi

Faiz Oranı
%2,85

Aylık Taksit
14.756,37 TL

Toplam Ödeme
1.794.540 TL

Veriler bankaların resmi sitelerinden alınmıştır piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
