Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar birikimlerini tamamlamak adına konut kredisi piyasasındaki güncel fırsatları yakından takip ediyor. Bankalar faiz oranları ve ödeme planlarını kendi kampanyaları doğrultusunda güncelleyerek farklı seçenekler sunuyor. İşte güncel verilere göre 500 bin TL (120 ay) kredi tutarı üzerinden bankalarının sunduğu ödeme planları...
Akbank konut kredisi
Faiz Oranı %2,85
Aylık Taksit 14.756,37 TL
Toplam Ödeme 1.810.014 TL
Garanti BBVA konut kredisi
Faiz Oranı %2,99
Aylık Taksit 15.398,83 TL
Toplam Ödeme 1.886.959 TL
Halkbank konut kredisi
Faiz Oranı %2,69
Aylık Taksit 14.030,35 TL
Toplam Ödeme 1.717.944 TL
Ziraat Bankası konut kredisi
Faiz Oranı %3,19
Aylık Taksit 16.327,05 TL
Toplam Ödeme 1.981.846 TL
TEB konut kredisi
Toplam Ödeme 1.794.540 TL
Veriler bankaların resmi sitelerinden alınmıştır piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.
Togg'dan sıfır faizli mayıs kampanyası!