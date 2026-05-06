TOKİ'den para iadelerine ilişkin açıklama: 5 bin TL geri ödeme süreci başladı!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul 100 bin konut projesi kura çekilişleri sonrası başvuru ücretlerinin iade edildiğini duyurdu. Kura sonucunda asil veya yedek listede yer alamayan vatandaşlar, yatırdıkları 5 bin lirayı Ziraat Bankası aracılığıyla geri alabiliyor. İşte ATM’den kartsız işlemle TOKİ para iadesi alma ekranı ve tüm detaylar.

  • TOKİ, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kurada hak sahibi olamayan vatandaşların 5 bin liralık başvuru ücretlerinin geri ödeme sürecini başlattı.
  • İstanbul'da gerçekleştirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kuraları 25-27 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandı.
  • Başvuru ücretleri, vatandaşlar adına başvuru sırasında T.C. Ziraat Bankası tarafından açılan hesaplara yatırıldı.
  • Vatandaşlar iade işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden kartsız işlemler menüsünden veya banka şubelerinden gerçekleştirebilecek.
  • Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak.

TOKİ, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından başvuru bedellerinin iadesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 bin liralık başvuru ücretlerinin geri ödeme sürecinin başladığı bildirildi.

TOKİ, sosyal konut başvuru bedellerinin iade sürecini başlattı.

İSTANBUL KURALARI TAMAMLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kuralarının 25-27 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandığı belirtildi.

Kura sonuçlarının netleşmesinin ardından, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edildiği açıklandı.

BAŞVURU BEDELLERİ HESAPLARA AKTARILDI

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, başvuru ücretleri vatandaşlar adına başvuru sırasında T.C. Ziraat Bankası tarafından açılan hesaplara yatırıldı.

Vatandaşlar, iade işlemlerini hem ATM üzerinden hem de banka şubelerinden gerçekleştirebilecek.

ATM'DEN İADE NASIL ALINACAK?

Başvuru ücretini ATM üzerinden çekmek isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası ATM'lerinden şu adımları izlemesi gerekiyor:

  • Kartsız İşlemler
  • Diğer İşlemler
  • Diğer Para Çekme
  • TOKİ Başvuru İadesi

Bu adımların ardından sistem üzerinden başvuru bedeli çekilebilecek.

ŞUBEDEN İADE İŞLEMİ DE YAPILABİLİYOR

TOKİ açıklamasında iade işlemlerinin Ziraat Bankası şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşların sıra çağrı sistemi üzerinden işlem numarası alarak başvuruda bulunabileceği ifade edildi.

Öte yandan hesabını kapatan vatandaşların iade işlemlerinin de ilgili banka şubeleri aracılığıyla yapılacağı aktarıldı.

