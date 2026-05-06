TOKİ, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından başvuru bedellerinin iadesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 bin liralık başvuru ücretlerinin geri ödeme sürecinin başladığı bildirildi.
İSTANBUL KURALARI TAMAMLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kuralarının 25-27 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandığı belirtildi.
Kura sonuçlarının netleşmesinin ardından, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edildiği açıklandı.
BAŞVURU BEDELLERİ HESAPLARA AKTARILDI
TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, başvuru ücretleri vatandaşlar adına başvuru sırasında T.C. Ziraat Bankası tarafından açılan hesaplara yatırıldı.
Vatandaşlar, iade işlemlerini hem ATM üzerinden hem de banka şubelerinden gerçekleştirebilecek.
ATM'DEN İADE NASIL ALINACAK?
Başvuru ücretini ATM üzerinden çekmek isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası ATM'lerinden şu adımları izlemesi gerekiyor:
Bu adımların ardından sistem üzerinden başvuru bedeli çekilebilecek.
ŞUBEDEN İADE İŞLEMİ DE YAPILABİLİYOR
TOKİ açıklamasında iade işlemlerinin Ziraat Bankası şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebildiği belirtildi.
Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşların sıra çağrı sistemi üzerinden işlem numarası alarak başvuruda bulunabileceği ifade edildi.
Öte yandan hesabını kapatan vatandaşların iade işlemlerinin de ilgili banka şubeleri aracılığıyla yapılacağı aktarıldı.