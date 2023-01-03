500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 3 yıla dikkat! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...
Sözleşmeliye kadro meselesinde kapsam ve detaylar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla netleşiyor. 500 bin sözleşmeli kadroyla birlikte pek çok yeni hak elde edecek. Kadro sevinci bugün Başkan Erdoğan ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şölenle kutlanacak. Memur Sen genel Başkanı Ali Yalçın, "CHP, HDP'li belediyeler geçen yıl 'görünen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmemiştir' diyerek 1400 sözleşmeli işçiyi çıkardı. Bu keyfi işten çıkarmalar son bulacak" ifadelerine yer verdi. Peki, kimler kapsamda? Kadroya geçenin hakları neler? İşte merak edilenler!
03.01.2023 13:35 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:52