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Haberler Ekonomi 500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 3 yıla dikkat! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...

500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 3 yıla dikkat! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...

Sözleşmeliye kadro meselesinde kapsam ve detaylar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla netleşiyor. 500 bin sözleşmeli kadroyla birlikte pek çok yeni hak elde edecek. Kadro sevinci bugün Başkan Erdoğan ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şölenle kutlanacak. Memur Sen genel Başkanı Ali Yalçın, "CHP, HDP'li belediyeler geçen yıl 'görünen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmemiştir' diyerek 1400 sözleşmeli işçiyi çıkardı. Bu keyfi işten çıkarmalar son bulacak" ifadelerine yer verdi. Peki, kimler kapsamda? Kadroya geçenin hakları neler? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
03.01.2023 13:35 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:52
500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...

500 bin sözleşmeli personel Başkan Erdoğan'ın kadro müjdesiyle yeni yıla girdi. Binlerce kişinin beklediği haber geldi. Peki sözleşmeliler kadroya geçince hangi haklara sahip olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...

3 YILI DOLDURAN ADAY MEMUR OLACAK

Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi.

500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...

Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek.

500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...

Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek. Kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan kadroya geçirilecek.

500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...

SÜRE ARANMADAN KADROYA GEÇECEK
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak.

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