Dünyaca ünlü bankalar uyarı verdi! Altın alacaklar dikkat! 12 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Bu hafta 15 Wall Street analisti Kitco News'in altın anketine katıldı. Katılımcılar arasında yüzde 40'ı yakın vadede altın konusunda iyimser bir yaklaşım sergiledi. Yüzde 33'ü altın karşısında düşüş eğiliminde. Yüzde 27 ise, gelecek hafta değerli metalde tarafsız kaldı. Çevrimiçi Main Street anketlerinde 484 oy kullanıldı. Bunların yüzde 42'si altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünüyor. Yüzde 38'i daha düşük olacağını düşünüyor. Yüzde 20 ise yakın vadede tarafsız olduklarını belirtti. Bireysel yatırımcılar arasındaki duyarlılık düşük kalmayı sürdürüyor. Bununla beraber, katılım oranı da düşük. Bu da bu değişken ortamda değerli metalin çok az ilgi gördüğünün bir göstergesi olarak yorumlanıyor.