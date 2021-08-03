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Haberler Ekonomi Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL'ye kadar ATM'den hızlıca alın! İşte maliyet tablosu

Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL'ye kadar ATM'den hızlıca alın! İşte maliyet tablosu

İhtiyaç kredisi günümüzde anlık para ihtiyacı olan pek çok kişinin derhal başvurduğu yöntemlerden birisi. Eşya, telefon almak ya da çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapacak olanlar direkt bankaların mobil uygulamalarına girerek ihtiyaç kredisi faiz oranını görüntülüyor. Kendisine en uygun gelen bankayı seçen insanlar başvurusunu buna göre değerlendiriyor. İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler için 20 bin TL'lik kredinin maliyet tablosunu yazımızda derledik.

takvim.com.tr
03.08.2021 23:47 - Son Güncelleme: 03.08.2021 23:47
Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL’ye kadar ATM’den hızlıca alın! İşte maliyet tablosu

Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL'ye kadar ATM'den hızlıca alın! İhtiyaç kredisi çekecekler maliyet tablosu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bankaların müştelerine özel çeşitli kampanyanları bulunmaktadır. İhtiyaç kredisinde de kişiye özel çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Banka müşterileri ise kendi bütçesine en makul teklifi değerlendirerek başvuru işlemlerini tamamlıyor. İşte 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve geri ödeme tablosu

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL’ye kadar ATM’den hızlıca alın! İşte maliyet tablosu

ING BANK

Kredi tutarı: 20.000 TL
Faiz oranı: 1,35
Vade: 36 ay
Aylık taksit: 737 TL
Geri ödenecek para: 26.657,78 TL

Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL’ye kadar ATM’den hızlıca alın! İşte maliyet tablosu

HALKBANK

Kredi tutarı: 20.000 TL
Faiz oranı: 1,63
Vade: 36 ay
Aylık taksit: 779 TL
Geri ödenecek para: 28.153 TL

Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL’ye kadar ATM’den hızlıca alın! İşte maliyet tablosu

ENPARA

Kredi tutarı: 20.000 TL
Faiz oranı: 1,71
Vade: 36 ay
Aylık taksit: 791 TL
Geri ödenecek para: 28.484 TL

Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL’ye kadar ATM’den hızlıca alın! İşte maliyet tablosu

GARANTİ BBVA

Kredi tutarı: 20.000 TL
Faiz oranı: 1,79
Vade: 36 ay
Aylık taksit: 803 TL
Geri ödenecek para: 29.028 TL