Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL'ye kadar ATM'den hızlıca alın! İşte maliyet tablosu
İhtiyaç kredisi günümüzde anlık para ihtiyacı olan pek çok kişinin derhal başvurduğu yöntemlerden birisi. Eşya, telefon almak ya da çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapacak olanlar direkt bankaların mobil uygulamalarına girerek ihtiyaç kredisi faiz oranını görüntülüyor. Kendisine en uygun gelen bankayı seçen insanlar başvurusunu buna göre değerlendiriyor. İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler için 20 bin TL'lik kredinin maliyet tablosunu yazımızda derledik.
Mobil başvuruda saniyeler içerisinde ödeniyor! 20 bin TL'ye kadar ATM'den hızlıca alın! İhtiyaç kredisi çekecekler maliyet tablosu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bankaların müştelerine özel çeşitli kampanyanları bulunmaktadır. İhtiyaç kredisinde de kişiye özel çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Banka müşterileri ise kendi bütçesine en makul teklifi değerlendirerek başvuru işlemlerini tamamlıyor. İşte 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve geri ödeme tablosu
ING BANK
Kredi tutarı: 20.000 TL
Faiz oranı: 1,35
Vade: 36 ay
Aylık taksit: 737 TL
Geri ödenecek para: 26.657,78 TL
HALKBANK
Kredi tutarı: 20.000 TL
Faiz oranı: 1,63
Vade: 36 ay
Aylık taksit: 779 TL
Geri ödenecek para: 28.153 TL
ENPARA
Kredi tutarı: 20.000 TL
Faiz oranı: 1,71
Vade: 36 ay
Aylık taksit: 791 TL
Geri ödenecek para: 28.484 TL
GARANTİ BBVA
Kredi tutarı: 20.000 TL
Faiz oranı: 1,79
Vade: 36 ay
Aylık taksit: 803 TL
Geri ödenecek para: 29.028 TL