50 TL İNDİRİM! TMO ayçiçek yağı fiyatlarını gören donakaldı! Ramazana DEV HAZIRLIK! Çay, yumurta, zeytin, peynir, deterjan, yağ, bal, süt, sucuk...
Tarım Kredi aktüel, indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte indirimli fiyatlar için araştırmalar hızlandı. Birçok market Çay, yumurta, zeytin, peynir, deterjan, yağ, bal, süt, sucuk fiyatlarında etiketi indirdi. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 25-28 Şubat tarihli indirimli ürünler listesini sorguluyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler listesi...
25.02.2023 17:15 - Son Güncelleme: 25.02.2023 17:15
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 25-28 Şubat tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor.