📢5 litre ayçiçek yağı 146 TL’den satışta! Stok yapacaklar koşacak! 2022 Mart güncel BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları!
Temel ihtiyaçlar arasında en çok merak edilen ve fiyat araştırması yapılan ürünlerden biri hiç şüphesiz ki ayçiçek yağı oluyor ve zincir marketlerde sık sık güncellenen bilgiler merak ediliyor. Tüm illerden vatandaşlar uygun fiyatla ev ihtiyaçlarını karşılamak istiyor ve indirimleri yakından takip ediyor. Son günlerde yoğun talep gören ve hatta stokları sıklıkla tükenen ayçiçek yağı fiyatları BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketlerde ne kadara satılıyor? 5 litre ayçiçek yağı 146 TL'den satışta olan market hangisi? İşte
19.03.2022 15:02 - Son Güncelleme: 19.03.2022 15:07
Ev ekonomisini korumak isteyen vatandaşlar temel ihtiyaçlardan biri olan ayçiçek yağını uygun ücrete almak istiyor ve hangi markette ne kadardan satıldığını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırıyor. 2022 Mart güncel BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz, böylece tek tek marketleri gezmek yerine internet üzerinden karşılaştırmanızı kolayca yapabilirsiniz. 5 litre ayçiçek yağı 146 TL'den satışta, stok yapacaklar koşacak. BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağının satış fiyatını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.