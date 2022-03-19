📢5 litre ayçiçek yağı 146 TL’den satışta! Stok yapacaklar koşacak! 2022 Mart güncel BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları!

Ev ekonomisini korumak isteyen vatandaşlar temel ihtiyaçlardan biri olan ayçiçek yağını uygun ücrete almak istiyor ve hangi markette ne kadardan satıldığını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırıyor. 2022 Mart güncel BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz, böylece tek tek marketleri gezmek yerine internet üzerinden karşılaştırmanızı kolayca yapabilirsiniz. 5 litre ayçiçek yağı 146 TL'den satışta, stok yapacaklar koşacak. BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa ayçiçek yağının satış fiyatını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.