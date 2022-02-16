50 bin TL 36 ay vade ile taşıt kredisi faiz oranı hesaplama! Araba alacak bakmadan geçmeyin! Ziraat Bankası, Yapı Kredi…

Araba alacaklar birikimlerinin üzerine bankadan uygun geri ödeme koşulları ile taşıt kredisi çekmek istiyor ve faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank gibi birçok bankanın 50 bin TL 36 ay vade ile taşıt kredisi faiz oranı hesaplamasının nasıl yapıldığı, ödeme planına ilişkin detayları haberimizde sizler için derledik. Araba almak isteyenler banka şubelerini dolaşmadan önce haberimizden taşıt kredisi faizlerini inceleyebilir, istediğine başvuru yapabilir.