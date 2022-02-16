50 bin TL 36 ay vade ile taşıt kredisi faiz oranı hesaplama! Araba alacak bakmadan geçmeyin! Ziraat Bankası, Yapı Kredi…
Araba almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında taşıt kredisi yer alıyor ve bankaların güncel faiz oranları merak ediliyor. Araba almak isteyenler bakmadan geçmeyin, sizler için 50 bin TL 36 ay vade ile taşıt kredisi faiz oranı hesaplama örneğini haberimizde paylaştık. 2022 Şubat ayıyla birlikte değişiklik gösteren faiz oranlarından kısa sürede haberdar olmak ve karşılaştırma yapmak isteyenler Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve daha pek çok bankanın taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyebilir.
16.02.2022 12:11
- Son Güncelleme: 16.02.2022 12:11
Araba alacaklar birikimlerinin üzerine bankadan uygun geri ödeme koşulları ile taşıt kredisi çekmek istiyor ve faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank gibi birçok bankanın 50 bin TL 36 ay vade ile taşıt kredisi faiz oranı hesaplamasının nasıl yapıldığı, ödeme planına ilişkin detayları haberimizde sizler için derledik. Araba almak isteyenler banka şubelerini dolaşmadan önce haberimizden taşıt kredisi faizlerini inceleyebilir, istediğine başvuru yapabilir.