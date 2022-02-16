3600 ek gösterge çıkıyor mu? Ek gösterge için kritik toplantı! Bakan Vedat Bilgin’den flaş mesajlar

'İLK TOPLANTIYI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 ek sözleşmeyle ilgili ilk komisyon toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi. Konuyla ilgili bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Bilgin, "Fakat bu sadece bizim bakanlığımızı değil, maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Biz meseleyi sosyal taraflarımızla sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bugün bu komisyon çalışmasının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz" dedi.





'ADALET DUYGUSUNU ZEDELEDİ'

3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, şunları kaydetti: "Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, 'reform' adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz. Bugün bu meselenin ele alınması çok daha mühim hale gelmiştir. Çünkü bugün hala devam eden bir salgın kriziyle karşı karşıyayız. Ekonomik ve toplumsal hayata yansıyan sorunları gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Çünkü salgın tüm dünyada ekonomik bir dalgalanmaya yol açmıştır, bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmektedirler."