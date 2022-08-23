50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! EYT’de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların en temel konusu netleşti. Buna göre EYT ile ilgili masada tek formül var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı: "Hollanda, Almanya modeli konuşuluyor bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var."