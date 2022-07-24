50, 51, 52, 53, 54, 55 yaşında emekli olun! 3.600 gün 10 yılla emeklilik hesabı! 3 şartla erken emeklilik kapısı aralanıyor! 4a SSK’lılar bu formülle...

50, 51, 52, 53, 54, 55 yaşında 3.600 gün 10 yılla emekli olun. Tüm hesaplamalar yapıldı. Örneklerler detaylıca anlatıldı. 3 şartla erken emeklilik kapısı aralanıyor. Erken emeklilik milyonlarca kişinin hayali. Emekli maaşını erkenden almaya başlamak isteyenler buraya! SGK formülleri sıraladı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak şartı ile erken emeklilikten faydalanabilmeniz mümkün hale geliyor. Eğer bu tarihten önce işle başlamış ve de Sosyal Sigortalar Kurumu SSK'lı olmuşsanız erken emekli olma şansınız bulunuyor. İşte formüllerin detayları...