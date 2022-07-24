50, 51, 52, 53, 54, 55 yaşında emekli olun! 3.600 gün 10 yılla emeklilik hesabı! 3 şartla erken emeklilik kapısı aralanıyor! 4a SSK'lılar bu formülle...
Erken emekliliğin formülü! 10 yıllık bir prim ödeyerek erken emekli olabiliyorsunuz. SGK erken emeklilik isteyen vatandaşlara bunun formülünü sundu. Bu formül 9 Eylül 1999'dan sigortalı olanları ilgilendiriyor. Şartları sağlayanlar hesapladığı tarihten önce emekli olabilecekler. Bunun için sigorta girişi en önemli detaylardan biri. İlk sigortalı olduğunuz tarih ne kadar eskiyse avantajınız da o kadar büyüyor. İstenen 3 şartı sağlandıktan sonra kaç yaşında erken emekli olacağınız ortaya çıkıyor. İşte detaylar...
24.07.2022 11:24 - Son Güncelleme: 24.07.2022 11:24
50, 51, 52, 53, 54, 55 yaşında 3.600 gün 10 yılla emekli olun. Tüm hesaplamalar yapıldı. Örneklerler detaylıca anlatıldı. 3 şartla erken emeklilik kapısı aralanıyor. Erken emeklilik milyonlarca kişinin hayali. Emekli maaşını erkenden almaya başlamak isteyenler buraya! SGK formülleri sıraladı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak şartı ile erken emeklilikten faydalanabilmeniz mümkün hale geliyor. Eğer bu tarihten önce işle başlamış ve de Sosyal Sigortalar Kurumu SSK'lı olmuşsanız erken emekli olma şansınız bulunuyor. İşte formüllerin detayları...
9 Eylül 1999'dan önce işe girenlerden kadınlar doğum, erkekler ise askerlik borçlanması ile erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.