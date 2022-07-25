Paralar yüksekten ödenecek! EYT'li, memur, emekli, esnaf, işçi, tümünü kapsıyor! 9 soruda maaş müjdesi için butona basıldı! 1261 gün 4/b primle...

Merhaba, ben 2003 yılında sigortalı oldum eşim de 2006 yılında sigortalı oldu. Her ikimizde ilk günden bu yana çalışıyoruz. Eşimin 5000, benim ise 5400 prim günüm var. Biz ne zaman emekli olabiliriz ve EYT bizi kapsıyor mu?

Öncelikle EYT'nin sizlerle bir ilgisinin olmadığını belirtmek isterim. EYT 08.09.1999 ve öncesinde sigortalılık başlangıcı bulunan kişileri ilgilendirmektedir. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerde ise erkekler 60 yaş 7000 prim günü, kadınlar 58 yaş yine 7000 prim günüyle emekli edilirler.