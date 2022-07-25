Paralar yüksekten ödenecek! EYT'li, memur, emekli, esnaf, işçi, tümünü kapsıyor! 9 soruda maaş müjdesi için butona basıldı! 1261 gün 4/b primle...
EYT'den kimler faydalanabilir, işsizlik maaşını kimler alabilir soruları yanıt buldu. Vatandaşlardan emeklilik ve işsizlik maaşı hakkında bir çok soru geliyor. '1978 doğumluyum.1996 sigorta girişim var. Toplam 5930 günüm var. EYT olursa faydalanabiliyor muyum?' , 'Bana 3. maaş hakkı doğar mı?, hangi şartlarda doğar?' , 'Bağ-kur mükellefi olan bir kişi başka bir iş yerinde sigortalı olduğunda Bağ-kur hizmeti duruyor. Sigorta hizmeti başlıyor. Üstünlük kuralı gereği. Bu durumda sigortalı çalışanın şartları tamamlandığında işsizlik maaşı alma hakkı olur mu?' , 'Emekli sandığı emeklisi anne ve SSK emeklisi babanın tek bekar kız evladı olarak vefatları halinde ikisinin de maaşlarını alabilir miyim?' şeklindeki ve benzeri soruların yanıtları haberimizde....
EYT'li, memur, işçi, esnaf, emekli milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 9 soruda tüm merak edilenler yanıtlandı. Vefat nedeni ile ödeme alanlar, 'EYT olursa faydalanabiliyor muyum?' diye merak edenler, işsizlik maaşı almak isteyenler, Malulen emeklilik bekleyenler, doğum borçlanması ile emeklilik hayali kuranlar, iş kazası geçirenler, eşiyle ne zaman emekli olacaklarını öğrenmek isteyenler ve daha bir çok konu hakkında vatandaşların merak ettiği hususların yanıtları haberimizde!
Merhaba, ben 2003 yılında sigortalı oldum eşim de 2006 yılında sigortalı oldu. Her ikimizde ilk günden bu yana çalışıyoruz. Eşimin 5000, benim ise 5400 prim günüm var. Biz ne zaman emekli olabiliriz ve EYT bizi kapsıyor mu?
Öncelikle EYT'nin sizlerle bir ilgisinin olmadığını belirtmek isterim. EYT 08.09.1999 ve öncesinde sigortalılık başlangıcı bulunan kişileri ilgilendirmektedir. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerde ise erkekler 60 yaş 7000 prim günü, kadınlar 58 yaş yine 7000 prim günüyle emekli edilirler.
Merhaba, işyerinde ayağımı demir saç kesti. Hastaneye kaldırdılar ve iş kazası olarak da girişimi yaptılar. İş kazasını işyerine bildirmediğimden dolayı ki işletme bakanlığa bildirmemiş ceza yemişler. Bu cezayı da bana yıkmaya çalışıyorlar, böyle bir şey var mıdır? Araştırdığım kadarıyla iş kazasını benim bildirmem gibi bir şey yok.
İş kazasıyla ilgili bildirimleri işyeri yetkilileri veya iş güvenliği uzmanı yapar. İşyerinde sizin iş kazası geçirdiğinizi gören birileri de mevcutsa ayrıca bildirimde bulunmanıza gerek yok.
Merhaba, ben 3 yıldır ev hizmetlisi olarak çalışmaktayım. Çalışmış olduğum kişiler taşınacağından dolayı beni işten çıkarmak istiyorlar, ev sahibi bana yasal alacakların yok ev hizmetlisinde bunlar olmuyor dedi. Bu doğru mudur?
Ev hizmetlileri ne yazık ki 4857 sayılı kanuna tabi değiller bu yüzden kıdem tazminatı hakkı verilmemiş.