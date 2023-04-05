1028 gün daha prim ödemek yeterli! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! O kişiler de EYT listesine girecek! Kısmi emeklilik, staj, Bağkur tescil...

EYT, SSK, Bağkur, 4C'li herkesi kapsayan soru ve cevaplar geldi. Milyonlarca kişi çalışma hayatında birçok konunun detaylarını merak ediyor ve gerekli araştırmalar yapıyor. Özellikle EYT ile ilgili detaylar hala gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar uzmanlara, "1 Ocak 1966 doğumlu annemim sigorta başlangıç tarihi 1 Ekim 2008 olup 5220 gün prim ödemesi var. Ne zaman emekli olur? Şu an 7500 gün ile memuriyete devam ediyorum. EYT yasasından yararlanabilir miyim? Toplam 3650 gün prim ödemesi var. Kısmi emekli olabilir miyim?" sorularını yöneltti. İşte merak edilenler haberimizde!