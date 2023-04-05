1028 gün daha prim ödemek yeterli! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! O kişiler de EYT listesine girecek! Kısmi emeklilik, staj, Bağkur tescil...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar geldi. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek hepsi açıklandı. Emekli maaş zammından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen çok sayıda konunun cevabı haberimizde yer alıyor...
EYT, SSK, Bağkur, 4C'li herkesi kapsayan soru ve cevaplar geldi. Milyonlarca kişi çalışma hayatında birçok konunun detaylarını merak ediyor ve gerekli araştırmalar yapıyor. Özellikle EYT ile ilgili detaylar hala gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar uzmanlara, "1 Ocak 1966 doğumlu annemim sigorta başlangıç tarihi 1 Ekim 2008 olup 5220 gün prim ödemesi var. Ne zaman emekli olur? Şu an 7500 gün ile memuriyete devam ediyorum. EYT yasasından yararlanabilir miyim? Toplam 3650 gün prim ödemesi var. Kısmi emekli olabilir miyim?" sorularını yöneltti. İşte merak edilenler haberimizde!
■ İşçi alımında öncelik hakkı nedir?
Kamu işçi ilanlarına başvuruda genel başvuru listesinin yanı sıra, öncelikli başvuru listesi de oluşturulmaktadır. Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS veya EKPSS puanı olmaksızın başvuru yapabilme imkanı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile başvuru yapabilirler.
Kamu ilanlarına başvuruda öncelikli başvuru hakkı tanınmakta olanlar şunlar: a. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.