5 yıl şartı var! SGK 7 kalemde destek müjdesi verdi! Karşılıksız, ödemesiz binlerce lira hesaplara yatıyor! En az 120 ve 360 gün prim ödemesi...
SGK tarafından karşılıksız para ödemesi yapılıyor. Devlet tarafından vatandaşa çoğu alanda destek ödemeleri yapılıyor. Devletin kendilerine sağladığı destekleri almayan ya da almayı unutan kişiler için geriye dönük ödeme yapılıyor. Bunun için 5 yıl yasal sınır bulunuyor. SGK her sene milyonlarca vatandaşa; çeyiz parası, emzirme yardımı, cenaze ve iş göremezlik gibi birçok başlık altında 'özel' ödemeler yapıyor. Peki, kimler bu yardımlara başvurabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
5 yıl şartı var! SGK 7 kalemde destek müjdesi verdi! Karşılıksız, ödemesiz binlerce lira hesaplara yatıyor! En az 120 ve 360 gün prim ödemesi... SGK tarafından resmen duyuruldu. Karşıksız para ödemesi yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşa birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bu desteklerden çalışan, çalışmayan, yeni doğmuş, yaşlı, bakıma muhtaç olan kişiler faydalanabiliyor. Ancak SGK tarafından verilen bu ödemeler hak sahipleri tarafınca unutulabiliyor. Eğer bu ödemeleri almaya hak kazanıyorsanız 5 yıl içinde SGK'ya müracaat edip kalan parayı geri alabilirsiniz. Peki, SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
SGK resmen duyurdu! Paranızı almayı unutmayın. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her yıl milyonlarca kişiye birçok başlık altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu karşılıksız ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Devlet tarafından sağlanan ve unutulan destekleri almayan vatandaşlar için geriye dönük ödeme imkanı bulunuyor. Bunun için uygulanan yasal sınır 5 yıl. İşte sağlanan destekler...
ÇEYİZ PARASI
SSK veya Bağkur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası da ödeniyor. Bu ödeme yetim maaşının 24 katı oluyor. Başvuru nikahtan sonraki 5 yıl içinde yapılabilir. SGK il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvurulabilir.
DOĞUM İZNİ ÜCRETİ
Çalışan anneye 112 günlük yasal izin sonrasında doğum izni yani rapor parası adı altında ödeme yapılıyor. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Bu yıl en düşük 8 bin 904 lira ödeme yapılıyor. Doğum izni biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den ödemenin hesaba yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.
BİR KEREYE MAHSUS VERİLİYOR
Analık sigortası kapsamında 4A'lı çalışan kadınlar ile eşi doğum yapan bu kapsamdaki erkeklerin eşine emzirme ödeneği (süt parası) veriliyor. Emzirme ödeneği bu yıl 232 lira. Miktarı her yıl değişen ödeme bir kereye mahsus veriliyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesi bulunması yeterli.