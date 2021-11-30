5 yıl şartı var! SGK 7 kalemde destek müjdesi verdi! Karşılıksız, ödemesiz binlerce lira hesaplara yatıyor! En az 120 ve 360 gün prim ödemesi... SGK tarafından resmen duyuruldu. Karşıksız para ödemesi yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşa birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bu desteklerden çalışan, çalışmayan, yeni doğmuş, yaşlı, bakıma muhtaç olan kişiler faydalanabiliyor. Ancak SGK tarafından verilen bu ödemeler hak sahipleri tarafınca unutulabiliyor. Eğer bu ödemeleri almaya hak kazanıyorsanız 5 yıl içinde SGK'ya müracaat edip kalan parayı geri alabilirsiniz. Peki, SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...