Ocak 2023’te %60.4 zam! Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık! Enflasyon farkıyla 4A,4B,4C,SSK, Bağkur maaş HESABI!

2023 emekli Ocak zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? 2023 yılında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Tahminlere göre hazırlanan emekli Ocak zammı tablosunda hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Emeklinin alacağı zam oranı ise Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak. İşte, 2023 Ocak emekli maaş zammının sonrasında kim ne kadar maaş alacak sorusunun yanıtı!