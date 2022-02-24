Bankalar garajları tek tek boşalttı: 82.000 TL’nin altında 2. el otomobil! Fiat, KİA, Toyota, Opel bulunmayan fiyatlara gidiyor! 37 ilan listede...

TEB İCRALIK ARAÇ LİSTESİ!

İhaleye Nasıl Katılabilirim?

İhaleye katılacak kişiler;

Kıymet takdirinin %20 si oranında nakit para ya da aynı oranda bankalardan alınmış kesin ve süresiz teminat mektubu

İhaleye kendi adlarına katılacaklar ise resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik kartı (ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport -dosyaya sunulmak üzere fotokopileri ile birlikte)

İhaleye başka bir gerçek kişi adına katılacaklar ise kimlik belgesi ile birlikte noterde düzenlenmiş vekâletname (dosyaya sunulmak üzere fotokopileri ile birlikte)