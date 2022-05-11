5 milyon kişiyi alakadar ediyor! 2000’den sonra emekli olan SSK, Bağkur’lulara 360 TL intibak zammı mı gelecek? 22 yıldır maaş alanlar...

İntibak düzenlemesi özellikle Mayıs ayında pek çok kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Bu gelişme yaklaşık beş milyon kişiyi alakadar ediyor. SSK Bağ-Kur emeklileri bu bağlamda intibak gelişmesine odaklandı. SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiriyor. Emeklilere intibak zammı, 3600 ek gösterge ile birlikte yeniden gündem oldu. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talepler arasında.