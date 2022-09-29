Orta gelirliye konut projesinde detaylar netleşiyor! Düşük peşinat, avantajlı faiz oranı, peşin ödemeye yüksek indirim!

Hükümetin konut seferberliğinde adımlar peş peşe geliyor. Önce dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi açıklandı. 5 yıl içinde 500 bin konut, 250 bin altyapılı konut arsası ve 50 bin işyerinin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeyle ve düşük taksitle satışının startı verildi.