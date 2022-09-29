Orta gelirliye konut projesinde detaylar netleşiyor! Düşük peşinat, avantajlı faiz oranı, peşin ödemeye yüksek indirim!
Son dakika haberi | Dar gelirliye sosyal konut projesinin ardından gözler şimdi de orta gelirliler için yapılacak kampanyaya çevrildi. Orta gelirliye konut kampanyasında detaylar netleşmeye başlarken, peşin ödemede yüzde 25'e varan indirim ve avantajlı faiz oranları gibi fırsatlar sunulması gündemde...
29.09.2022 07:12 - Son Güncelleme: 29.09.2022 07:12
Hükümetin konut seferberliğinde adımlar peş peşe geliyor. Önce dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi açıklandı. 5 yıl içinde 500 bin konut, 250 bin altyapılı konut arsası ve 50 bin işyerinin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeyle ve düşük taksitle satışının startı verildi.