Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Orta gelirliye konut projesinde detaylar netleşiyor! Düşük peşinat, avantajlı faiz oranı, peşin ödemeye yüksek indirim!

Orta gelirliye konut projesinde detaylar netleşiyor! Düşük peşinat, avantajlı faiz oranı, peşin ödemeye yüksek indirim!

Son dakika haberi | Dar gelirliye sosyal konut projesinin ardından gözler şimdi de orta gelirliler için yapılacak kampanyaya çevrildi. Orta gelirliye konut kampanyasında detaylar netleşmeye başlarken, peşin ödemede yüzde 25'e varan indirim ve avantajlı faiz oranları gibi fırsatlar sunulması gündemde...

29.09.2022 07:12 - Son Güncelleme: 29.09.2022 07:12
Orta gelirliye konut projesinde detaylar netleşiyor! Düşük peşinat, avantajlı faiz oranı, peşin ödemeye yüksek indirim!

Hükümetin konut seferberliğinde adımlar peş peşe geliyor. Önce dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi açıklandı. 5 yıl içinde 500 bin konut, 250 bin altyapılı konut arsası ve 50 bin işyerinin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeyle ve düşük taksitle satışının startı verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Orta gelirliye konut projesinde detaylar netleşiyor! Düşük peşinat, avantajlı faiz oranı, peşin ödemeye yüksek indirim!

Şimdi seferberlikte ikinci aşamaya geçildi. Bu kez orta gelirli vatandaşlar için yeni bir kampanya hazırlanıyor. Ekim ayında açıklanması planlanan kampanya ile orta gelirli vatandaşların konuta daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Orta gelirliye konut projesinde detaylar netleşiyor! Düşük peşinat, avantajlı faiz oranı, peşin ödemeye yüksek indirim!

MASADA NELER VAR?
Kampanya için Emlak Konut ve sektör temsilcileri görüşmelere başladı. Koşulların netleşmesi için bugün bir toplantı düzenlenecek.

Orta gelirliye konut projesinde detaylar netleşiyor! Düşük peşinat, avantajlı faiz oranı, peşin ödemeye yüksek indirim!

Toplantıya gayrimenkul sektörü derneklerinin temsilcileri katılacak. Edinilen bilgilere göre kampanyada, liste fiyatı üzerinden indirim yapılması, peşinatın düşürülmesi ve kredi faizlerinin aşağıya çekilmesi gündemde.

Orta gelirliye konut projesinde detaylar netleşiyor! Düşük peşinat, avantajlı faiz oranı, peşin ödemeye yüksek indirim!

Peşin ödemelerde yüzde 20-25'e varan indirimlerin uygulanması, peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi ve kredi faizinin yüzde 1'in altında olması seçenekleri toplantıda konuşulacak.

SON DAKİKA