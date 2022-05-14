📢5 litre ayçiçek yağı 146,50 TL! 🔊Küp şeker 19,95 TL’den evinize geliyor! 📣A101, ŞOK ayçiçek yağı, şeker, un fiyatları...

A101, ŞOK marketlerde 5 litre ayçiçek yağı 146,50 TL'den, küp şeker 19,95 TL'den satışa sunuluyor. Tek tek marketleri dolaşmak yerine internet üzerinden incelemek ve karşılaştırma yaparak karar vermek istiyor. Temel gıda ürünlerindeki fiyatlar başta olmak üzere en çok merak edilenler arasında un, yağ ve şeker yer alıyor. A101, ŞOK ayçiçek yağı, şeker, un fiyatlarını haberimizden inceleyerek alacağınız ürünlerin listesini yapabilirsiniz.