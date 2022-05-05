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Haberler Ekonomi 📣5 litre ayçiçek yağı 129 TL'den satılıyor! 📢Kuşbaşı 43 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor! 🔎Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları...

📣5 litre ayçiçek yağı 129 TL'den satılıyor! 📢Kuşbaşı 43 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor! 🔎Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları...

Temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla satın almak isteyenler market fiyatlarını yoğun bir ilgiyle araştırıyor. Tarım Kredi Kooperatifi bu noktada indirimleriyle en dikkat çeken, en çok ziyaret edilen marketler arasında yer alıyor ve güncel temel gıda ürünlerindeki fiyatlarını öğrenmek isteyenler için haberimizde derledik. Tarım Kredi Kooperatifi'nde 5 litre ayçiçek yağı 129 TL'den satılıyor, kuşbaşı 43 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.

05.05.2022 22:07 - Son Güncelleme: 05.05.2022 22:07
📣5 litre ayçiçek yağı 129 TL’den satılıyor! 📢Kuşbaşı 43 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor! 🔎Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları...

Ramazan Bayramı sona erse de indirimleri marketlerde devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları oldukça merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Temel gıda ürünlerini bütçeye uygun şekilde satın almak isteyen vatandaşlar özellikle ayçiçek yağı ve kırmızı et fiyatlarını öğrenmek istiyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde 5 litre ayçiçek yağı 129 TL'den satılıyor! Kuşbaşı 43 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. İşte güncel fiyatlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
📣5 litre ayçiçek yağı 129 TL’den satılıyor! 📢Kuşbaşı 43 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor! 🔎Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları...

Tarım Kredi Marketlerinde TMO marka 5 litre ayçiçek yağının fiyatı düştü. Diğer bir çok marketlte 160 TL'den aşağı satılmayan 5 litre ayçiçek yağı şimdi Tarım Kredi Markette 129 TL'den satılıyor.

📣5 litre ayçiçek yağı 129 TL’den satılıyor! 📢Kuşbaşı 43 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor! 🔎Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları...

Ayrıca TMO markası ayçiçek yağı Tarım Kredi Markette olmasının yanı sıra, yakınlarında Tarım Kredi Market olmayan kişiler için de pttavm.com.tr web sitesinden online olarak satın alınabiliyor hem de ücretsiz kargo ile beraber.

📣5 litre ayçiçek yağı 129 TL’den satılıyor! 📢Kuşbaşı 43 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor! 🔎Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları...

Tarım Kredi Markette bulunan dana kuşbaşı fiyatı 400 gram olarak 43 lira 25 kuruş. 400 gram dana kuzu satır ise toplam 38 lira 75 kuruştan satışa çıkıyor.

📣5 litre ayçiçek yağı 129 TL’den satılıyor! 📢Kuşbaşı 43 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor! 🔎Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et, toz şeker, sebze, meyve fiyatları...

Toz şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarını da dibe çeken Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 5 kilogramlık toz şekeri 62,60 TL'den satarken; 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 129 TL'den satmaya başladı.

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