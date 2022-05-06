Emekliye ve memura %31 enflasyon zammı! Memura en az 8435, emekliye en az 2688 TL: 4 aylık maaş artışı belli oldu
Emeklilerin, memurların Temmuz zammı için ipucu geldi. 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 7'ye ilaveten yüzde 24.21 fark çıktı...
06.05.2022 07:00 - Son Güncelleme: 06.05.2022 07:00
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, enflasyon verileriyle ipuçları da geliyor.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 24.21 fark oluştu, böylece Temmuz zamları şimdiden yüzde 31.21'e yükseldi.