5 kuruş borcunuz kalmayacak! Borcu 4000, 6000, 8000, 10000 TL olan vatandaşlar! Ödeyemeyenlere devletten destek geldi

Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak. Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek.