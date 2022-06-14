Temmuz'da emekliye 1100 TL+ 4118 TL+ 6.000 TL ek ödeme! SSK, Bağkur, 4C'liye 6.000 TL Kurban parası verilecek! 7/24 ATM'den çekebilirsiniz!

Emekliler için temmuz ayı çifte kazanç olacak. Hem zamlı maaş hem de ikramiyelerini alacak emekliler için bir fırsat da promosyon ödemelerinden gelecek. Emeklilerin maaş promosyon ödemeleri için bankalar tarafından bir bir açıklama yapılmaya devam ediyor. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda bankaların promosyon tutarları belli oldu. Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde promosyon tekliflerini inceleyen emekliler en uygun teklifleri öğrenmek istiyor. Milyonlarca emekliye ödenen promosyon ve ikramiye gibi ödemeler belli şartlarda yeni emekli olan vatandaşlara da veriliyor. Promosyon emeklilere her üç yılda bir maaş aldıkları banka tarafından ödeniyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte Haziran ayı kampanyaları!