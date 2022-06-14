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Haberler Ekonomi Temmuz'da emekliye 1100 TL+ 4118 TL+ 6.000 TL ek ödeme! SSK, Bağkur, 4C'liye 6.000 TL Kurban parası verilecek! 7/24 ATM'den çekebilirsiniz!

Temmuz'da emekliye 1100 TL+ 4118 TL+ 6.000 TL ek ödeme! SSK, Bağkur, 4C'liye 6.000 TL Kurban parası verilecek! 7/24 ATM'den çekebilirsiniz!

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda ikramiye, promosyon ve maaşlar araştırılıyor. Milyonlarca emekliye ödenen promosyon ve ikramiye gibi ödemeler belli şartlarda yeni emekli olan vatandaşlara da veriliyor. Burada önemli olan tarih ise emeklilik kararının alındığı tarih. Peki, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte Haziran ayı kampanyaları!

14.06.2022 09:56 - Son Güncelleme: 14.06.2022 09:56
SSK, Bağkur, 4C’liye 6.000 TL Kurban parası verilecek! Temmuz’da emekliye 1100 TL+ 4118 TL+ 6.000 TL ek ödeme! 7/24 ATM’den çekebilirsiniz!

Emekliler için temmuz ayı çifte kazanç olacak. Hem zamlı maaş hem de ikramiyelerini alacak emekliler için bir fırsat da promosyon ödemelerinden gelecek. Emeklilerin maaş promosyon ödemeleri için bankalar tarafından bir bir açıklama yapılmaya devam ediyor. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda bankaların promosyon tutarları belli oldu. Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde promosyon tekliflerini inceleyen emekliler en uygun teklifleri öğrenmek istiyor. Milyonlarca emekliye ödenen promosyon ve ikramiye gibi ödemeler belli şartlarda yeni emekli olan vatandaşlara da veriliyor. Promosyon emeklilere her üç yılda bir maaş aldıkları banka tarafından ödeniyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte Haziran ayı kampanyaları!

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SSK, Bağkur, 4C’liye 6.000 TL Kurban parası verilecek! Temmuz’da emekliye 1100 TL+ 4118 TL+ 6.000 TL ek ödeme! 7/24 ATM’den çekebilirsiniz!

Bankaların güncel emekli promosyon tutarları vatandaşlar tarafından merak ediliyorlar. Emekli promosyonları; maaş aralıklarına ve bankalara göre değişiklik gösteriyor. Bankalar emekli maaşını taşıyanlara promosyon dışında ek ödemeler de yapıyor.

SSK, Bağkur, 4C’liye 6.000 TL Kurban parası verilecek! Temmuz’da emekliye 1100 TL+ 4118 TL+ 6.000 TL ek ödeme! 7/24 ATM’den çekebilirsiniz!

Yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz.

SSK, Bağkur, 4C’liye 6.000 TL Kurban parası verilecek! Temmuz’da emekliye 1100 TL+ 4118 TL+ 6.000 TL ek ödeme! 7/24 ATM’den çekebilirsiniz!

Bu taşıma esnasında bankalar, 3 yıl kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapıyor. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızdan promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.

SSK, Bağkur, 4C’liye 6.000 TL Kurban parası verilecek! Temmuz’da emekliye 1100 TL+ 4118 TL+ 6.000 TL ek ödeme! 7/24 ATM’den çekebilirsiniz!

TABAN TUTARLAR NE KADAR?

Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olana 625 TL, 2 bin 500 TL üstü olana da 750 TL promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar.

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