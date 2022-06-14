14 Haziran 2022 EPGİS son dakika akaryakıt fiyat listesi: MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? Mazot, Benzin, LPG! BP, Total, Opet, Petrol Ofisi
AKARYAKIT ZAMLI FİYATLARI! MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? Benzin, motorin, LPG'ye zam gelecek mi, ne zaman? 1 litresi ne kadar, kaç TL olacak? soruları sıklıkla araştırılır. oldu. Milyonlarca sürücü 2.60 kuruşluk zam iddiasının detaylarını öğrenmek istiyor. Uluslararası brent petrol piyasalarındaki artış akaryakıt zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı üzere akaryakıtta 2 Haziran ve 8 Haziran günlerinde zam uygulanmıştı. Son olarak mazota yeni bir zam geleceği iddiası ortaya atıldı. Ancak konuya ilişkin açıklama geldi.
Benzin, motorin, LPG fiyatları İstanbul başta olmak üzere 81 il genelinde sürücülerin gündeminde yer alıyor. Akaryakıta gelen peş peşe zamlar sonrası son olarak mazota 2.60 kuruşluk bir zam uygulanacağı iddia edildi. Vatandaşlar iddianın aslı var mı yok mu merak ediyor. İnternet arama motorlarında MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? Akaryakıta zam gelecek mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Beklenen açıklama geldi. İşte 14 Haziran 2022 EPGİS son dakika akaryakıt fiyat listesi: Mazot, Benzin, LPG! BP, Total, Opet, Petrol Ofisi...
MOTORİNE 2.60 ZAM VAR MI? MAZOT 30 TL Mİ OLACAK?
Benzin ve LPG'den sonra motorine de zam yapılacağı iddia edilmişti. EPGİS sosyal medya hesabından zam haberini yalanladı. EPGİS, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" denildi.