14 Haziran 2022 EPGİS son dakika akaryakıt fiyat listesi: MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? Mazot, Benzin, LPG! BP, Total, Opet, Petrol Ofisi

Benzin, motorin, LPG fiyatları İstanbul başta olmak üzere 81 il genelinde sürücülerin gündeminde yer alıyor. Akaryakıta gelen peş peşe zamlar sonrası son olarak mazota 2.60 kuruşluk bir zam uygulanacağı iddia edildi. Vatandaşlar iddianın aslı var mı yok mu merak ediyor. İnternet arama motorlarında MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? Akaryakıta zam gelecek mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Beklenen açıklama geldi. İşte 14 Haziran 2022 EPGİS son dakika akaryakıt fiyat listesi: Mazot, Benzin, LPG! BP, Total, Opet, Petrol Ofisi...