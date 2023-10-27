SON 5 GÜN! Tarım Kredi 29 Ekim - 2 Kasım FİYAT LİSTESİ! 112 üründe fiyatlar düştü! Ayçiçek yağı 38 TL, bakliyat 19.90, meyve suyu 25.90...

Tarım Kredi Kooperatif Market, alışveriş yapanların gözdesi haline geldi. 29 Ekim - 2 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olan indirim kampanyası kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hem gıda hem de günlük yaşam ürünlerini içeren bu kampanya, aile bütçesini düşünenler için ideal bir seçenek sunuyor. Taze sebzelerden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi, alışveriş severlere cazip fiyatlarla sunuluyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünleri...