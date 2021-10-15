5 bin - 6 bin TL arası maaş veriliyor ama işçi bulunmuyor! Türkiye bu sektörde dünyada 3. sırada! Toplamda 49 milyon dolar gelir...
Dünyanın en önemli süper lüks yat merkezlerinden birinde eleman sıkıntısı bir türlü aşılamıyor. Maaşlar 5 - 6 bin liradan başlıyor ama istihdam sorunuyla baş başa kalıyorlar. Süper lüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın arkasından 3'üncü olan Türkiye'de, Antalya Serbest Bölge, açık ara birinci sırada yer alıyor. ASBAŞ Genel Müdürü, "Şu an yat sektöründe 2 bin 148 kişi istihdam ediliyor. Firmalar aldıkları siparişlerle ilgili personel sıkıntısını İstanbul, Bodrum gibi bölgelerden geçici personel getirerek çözmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi. İşte konu hakkında tüm detaylar!
5 bin - 6 bin TL arası maaş veriliyor ama işçi bulunmuyor! Türkiye bu sektörde dünyada 3. sırada! Toplamda 49 milyon dolar gelir... Dünyanın en önemli süper lüks yat merkezlerinden birinde eleman sorunu bir türlü aşılamıyor. Maaşlar 5 - 6 bin liradan başlıyor ama istihdam sorunuyla baş başa kalıyorlar. ASBAŞ Genel Müdürü, "Şu an yat sektöründe 2 bin 148 birey istihdam ediliyor." ifadelerine yer verdi.
Süper lüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın ardından 3'üncü olan Türkiye'de, Antalya Serbest Bölge, açık ara birinci sırada. Antalya'yı ise Tuzla ve Bodrum takip ediyor.
Antalya, bu yıl hizmete giren 560 ton kapasiteli travel lift, 300 metrelik rıhtım ve 2 bin ton- 90 metre yat kapasiteli ship lift yatırımlarıyla Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yat imalatı merkezine dönüştü.
'SORUN CİDDİ'
ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'de ticaret hacminin artışıyla yer sıkıntısının da had safhada olduğunu söyledi. Gürses, "Özellikle bölgede haziran ayında tamamladığımız ship lift, travel lift ve rıhtım yatırımları sonrasında yat firmaları ciddi siparişle karşı karşıya ama maalesef onların yeni yatırım yapabileceği bölgemizde yeterli açık alan olmadığından birçok siparişi geri çeviriyorlar.