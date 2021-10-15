5 bin - 6 bin TL arası maaş veriliyor ama işçi bulunmuyor! Türkiye bu sektörde dünyada 3. sırada! Toplamda 49 milyon dolar gelir... Dünyanın en önemli süper lüks yat merkezlerinden birinde eleman sorunu bir türlü aşılamıyor. Maaşlar 5 - 6 bin liradan başlıyor ama istihdam sorunuyla baş başa kalıyorlar. ASBAŞ Genel Müdürü, "Şu an yat sektöründe 2 bin 148 birey istihdam ediliyor." ifadelerine yer verdi.