Hüsniye Bulut 5 inekle çiftçiliğe başladı! Devlet desteği aldı şimdi kocaman sürüsü var

Son yıllarda devletten aldığı süt sağım ve ot biçme makineleri, tohum ile tarım ekipmanları desteğiyle üretim ağını genişletip süt ve yağ satarak gelir elde eden Bulut, işiyle hem hayvan varlığı sayısını çoğalttı hem de ailesinin geçimini sağlıyor.