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Hüsniye Bulut 5 inekle çiftçiliğe başladı! Devlet desteği aldı şimdi kocaman sürüsü var

Erzurum Çat'ta yaşayan 40 yaşındaki Hüsniye Bulut, 5 inekle hayvancılık ve tarıma başladı. Bulut, daha sonra devlet desteği aldı ve ineklerinin sayısını 40'a çıkardı. Şimdi bir sürüye sahip olan Hüsniye Bulut, geçimini bu işten karşılarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım Bakanlığı'na teşekkür etti.

AA
15.10.2021 13:39 - Son Güncelleme: 15.10.2021 14:00
Hüsniye Bulut 5 inekle çiftçiliğe başladı! Devlet desteği aldı şimdi kocaman sürüsü var

Erzurum'un Çat ilçesinde 5 inekle hayvancılık ve tarıma başlayan 40 yaşındaki Hüsniye Bulut, devlet desteğiyle işlerini geliştirip 40'a çıkardığı büyükbaş hayvanıyla ailesinin geçimini sağlıyor.

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Hüsniye Bulut 5 inekle çiftçiliğe başladı! Devlet desteği aldı şimdi kocaman sürüsü var

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi'nde annesi ve kardeşiyle yaşayan Hüsniye Bulut, yıllar önce 5 büyükbaş hayvan ile köyünde tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Hüsniye Bulut 5 inekle çiftçiliğe başladı! Devlet desteği aldı şimdi kocaman sürüsü var

Son yıllarda devletten aldığı süt sağım ve ot biçme makineleri, tohum ile tarım ekipmanları desteğiyle üretim ağını genişletip süt ve yağ satarak gelir elde eden Bulut, işiyle hem hayvan varlığı sayısını çoğalttı hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

Hüsniye Bulut 5 inekle çiftçiliğe başladı! Devlet desteği aldı şimdi kocaman sürüsü var

Hüsniye Bulut, AA muhabirine, 20 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Hüsniye Bulut 5 inekle çiftçiliğe başladı! Devlet desteği aldı şimdi kocaman sürüsü var

Her sabah erkenden kalkıp hayvanları otlatmayla başladığını anlatan Bulut, "5 ineğim vardı şimdi 40 ineğim oldu. Devletten aldığım desteklerle işimi büyüttüm. Hayvanların bakımını yapıyor, otlatmaya götürüyorum, akşam da saman ve otunu veriyoruz. Arta kalan zamanlarda tarla işleriyle meşgul oluyorum." dedi.

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