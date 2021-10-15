Hüsniye Bulut 5 inekle çiftçiliğe başladı! Devlet desteği aldı şimdi kocaman sürüsü var
Erzurum Çat'ta yaşayan 40 yaşındaki Hüsniye Bulut, 5 inekle hayvancılık ve tarıma başladı. Bulut, daha sonra devlet desteği aldı ve ineklerinin sayısını 40'a çıkardı. Şimdi bir sürüye sahip olan Hüsniye Bulut, geçimini bu işten karşılarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım Bakanlığı'na teşekkür etti.
15.10.2021 13:39
- Son Güncelleme: 15.10.2021 14:00
Erzurum'un Çat ilçesinde 5 inekle hayvancılık ve tarıma başlayan 40 yaşındaki Hüsniye Bulut, devlet desteğiyle işlerini geliştirip 40'a çıkardığı büyükbaş hayvanıyla ailesinin geçimini sağlıyor.
İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi'nde annesi ve kardeşiyle yaşayan Hüsniye Bulut, yıllar önce 5 büyükbaş hayvan ile köyünde tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.
Her sabah erkenden kalkıp hayvanları otlatmayla başladığını anlatan Bulut, "5 ineğim vardı şimdi 40 ineğim oldu. Devletten aldığım desteklerle işimi büyüttüm. Hayvanların bakımını yapıyor, otlatmaya götürüyorum, akşam da saman ve otunu veriyoruz. Arta kalan zamanlarda tarla işleriyle meşgul oluyorum." dedi.