3600 ek gösterge müjdesi: 250 bin öğretmen, polis, hemşire emekli olacak yerlerine gençler gelecek!

Bir sonraki adımda sendikalarla birlikte ortak çalışma yürütülecek. Bu hafta yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında da konunun değerlendirilmesi bekleniyor. Teknik çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor.