3600 ek gösterge müjdesi: 250 bin öğretmen, polis, hemşire emekli olacak yerlerine gençler gelecek!
Emekliliği hak eden yaklaşık 250 bin öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci hak kaybı yaşamamak için 3600 ek gösterge düzenlemesini beklerken, kamuda gençlere de iş fırsatı doğacak. Yeni düzenleme ile 155 bin TL olan ikramiye 190 bine yükselecek.
22.11.2021 07:04
- Son Güncelleme: 22.11.2021 07:04
Emekliliği hak eden yaklaşık 250 bin öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci hak kaybı yaşamamak için 3600 ek gösterge düzenlemesini beklerken, kamuda gençlere de iş fırsatı doğacak.
EMEKLİ İKRAMİYE VE AYLIKLARI ARTACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergenin kapsamı ve maliyeti konusunda bakanlık bünyesinde çalıştıklarını söyledi.
Bir sonraki adımda sendikalarla birlikte ortak çalışma yürütülecek. Bu hafta yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında da konunun değerlendirilmesi bekleniyor. Teknik çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor.