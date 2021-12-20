13.2 milyon emeklinin yüzünü güldürecek zam gelişmesi! 2 taleple birlikte maaşlar işte böyle yükselecek! İşte 2022 için hesaplanan örnek maaşlar
13 milyon emekli vatandaş yeni yılın ilk 6 ayında alacağı maaşları merak etmeye başladı. Emekli ve memur emeklileri Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Artık zam tutarı için artık tek bir veri kaldı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan bu zamlar milyonlar tarafından dört gözle bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. Bugün yapılan Kabine Toplantısı'nda emekli maaşlarıyla ilgili detaylar da görüşülüyor.
13.2 milyon emeklinin yüzünü güldürecek zam gelişmesi! 2 taleple birlikte masaya geliyor! 2022 yılında en düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olacağı akıllardaki yerini koruyor. Milyonların heyecanla beklediği Ocak ayı için geri sayım sürüyor. 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu gelişmeler ışığında en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri hesaplanmaktadır.
EMEKLİ MAAŞLARI KABİNE GÜNDEMİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün ülke gündemindeki konuları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda görüşülecek önemli konular arasında memur ve emekliye zam yer almaktadır.
2 FORMÜL ÖNE ÇIKTI
Emeklilere iyileştirme müjdesi milyonları sevindirirken, yıllık yüzde 40'a varan artış formülü gündeme geldi.
TÜED Başkanı Kazım Ergün, önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın asgari ücrete eşitlenmesini, ayrıca tüm emeklilere seyyanen zam istediklerini söyledi.