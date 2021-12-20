13.2 milyon emeklinin yüzünü güldürecek zam gelişmesi! 2 taleple birlikte maaşlar işte böyle yükselecek! İşte 2022 için hesaplanan örnek maaşlar

13.2 milyon emeklinin yüzünü güldürecek zam gelişmesi! 2 taleple birlikte masaya geliyor! 2022 yılında en düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olacağı akıllardaki yerini koruyor. Milyonların heyecanla beklediği Ocak ayı için geri sayım sürüyor. 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu gelişmeler ışığında en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri hesaplanmaktadır.