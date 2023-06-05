5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyonunu 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. 5 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zam netleşmeye başlayacak. Memur, emekli ve asgari ücretliye verilecek zam oranı için son 1 veri kalmış olacak. 4 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı da yüzde 15.21'e vardı. 5 aylık zam oranı için de tahmini hesaplamalar devam ediyor. İşte Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500, 9000 TL maaş alanlar...
05.06.2023 06:44 - Son Güncelleme: 05.06.2023 07:35
Yeni emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında ek zamla belirleneceği bilinirken son 2 veriden 1'i bugün açıklanacak. Kira yardımı adı altında ek ödeme, en düşük memur maaşının 22 bin TL olması, emekli bayram ikramiyesinin artacak olması derken milyonları peş peşe yeni müjdeler bekliyor. İşte yeni hesaplamalar...