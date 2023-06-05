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Haberler Ekonomi 5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyonunu 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. 5 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zam netleşmeye başlayacak. Memur, emekli ve asgari ücretliye verilecek zam oranı için son 1 veri kalmış olacak. 4 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı da yüzde 15.21'e vardı. 5 aylık zam oranı için de tahmini hesaplamalar devam ediyor. İşte Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500, 9000 TL maaş alanlar...

05.06.2023 06:44 - Son Güncelleme: 05.06.2023 07:35
5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Yeni emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında ek zamla belirleneceği bilinirken son 2 veriden 1'i bugün açıklanacak. Kira yardımı adı altında ek ödeme, en düşük memur maaşının 22 bin TL olması, emekli bayram ikramiyesinin artacak olması derken milyonları peş peşe yeni müjdeler bekliyor. İşte yeni hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Bugün yani 5 Haziran 2023 Pazartesi TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 5 aylık emekli ve memur zammının belli olmasını bekleyen vatandaşlar heyecanlı.

5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşecek

5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek. Yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak masada yer alıyor.

5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

MEMUR ZAMMI NASIL ARTACAK? MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı
Refah payı
Memura kira yardımı
En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
Maaşlara ince ayar

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