5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek. Yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak masada yer alıyor.