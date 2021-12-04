GSS primi yatıyor, sağlık hizmeti de alınıyor! İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik ödeneği nasıl alınır?

1- İşsizlik ödeneği için ne kadar süre çalışmak gerekiyor?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor.