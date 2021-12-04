GSS primi yatıyor, sağlık hizmeti de alınıyor! İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik ödeneği nasıl alınır?
Çalıştığı kurumdan çıkarılan işçilerin devlet yanında olmaya ve destek vermeye devam ediyor. İşten çıkarılan işçilerin en merak ettiği sorulan başında işsizlik ödeneği geliyor. İşten çıkarılanlar 6 ila 10 ay devletten maaş alıyor. İşsizlik ödeneği alanların genel sağlık sigortası primi yatırılıyor, ailesi de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
İşten ayrılan vatandaşlara 10 ay süresince devlet destek veriyor. Bugün itibarıyla Türkiye İş Kurumu üzerinden 384 bin kişi işsizlik ödeneği alıyor. Asgari ücret zamlandığında işsizlik ödeneği de artacak.
SABAH'ta yer alan habere göre, Asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik ödeneği 1.420 TL'den 1.846 TL'ye çıkacak. En yüksek işsizlik ödeneği ise 2.840 TL'den 3.692 liraya yükselecek. İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili merak edilenler...
2- Ne kadar sürede bağlanır, 450 günü olan işsizlik ödeneği alabilir mi?
İŞKUR'un başvuruları sonuçlandırması genellikle 10-15 gün sürüyor. Yoğunluk durumuna göre en fazla bir ayda sonuçlanıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor.
Son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatıldı. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunmasına karşın devamsızlık kaynaklı ödememe durumu ortadan kalktı. Kısa çalışma başlama tarihinden önce son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmesi durumunda, işverenin kısa çalışma talebi de uygun görüldüğü takdirde ödenekten yararlanılabilir.