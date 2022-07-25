Emekli sandığı 4C maaş farkı ödeme TARİHİ! 25 Temmuz 2022 Emekli sandığı maaş farkı yattı mı? 14-15 günlük maaş farkları Banka ve PTT'ye yatıyor

4C Emekli sandığı maaş farkı ödemeleri hesaplara geçiyor. Son dakika güzel haber geldi. Zamlı emekli maaşları hesaplara geçmeye devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. 4C Emekli sandığı maaş farklarının ödeneceği tarih duyuruldu. TÜİK rakamlarına göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında arttı. Memur ve emekliler zamlı maaşların ardından maaş farklının ödeneceği günü merak ediyor. Peki 25 Temmuz 2022 Emekli sandığı maaş farkı yattı mı? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?