Emekliye 5 bin 700, Memura 12 bin 769 TL! %73.12 ZAM! 6 aylık enflasyonla 4A,4B,4C yeni yıl maaş tablosu! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaş alanlar...
Ve belli oldu! 2023 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. Türkiye'de 13 milyonun üzerinde emekli, Ocak ayının yaklaşması ile birlikte zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. İşte yeni tahminlere göre emekli memur zam tablosu 2023!
03.11.2022 09:53 - Son Güncelleme: 03.11.2022 09:53
Ocak 2023 zamlı maaşlar için sayılı günler kaldı. Memur ve emeklilerin yeni maaşları için yepyeni ipucu geldi. AA Finas tarafından açıklanan 73.12'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre emekliye yüzde 21.61, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 22.75 zam yapılacak. En son Temmuz ayında maaşlara zam gelmişti. Şimdi gözler yeni yıla çevrildi. 3 Kasım'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından geriye sadece 2 veri kalacak. Peki Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur, memur ve emekli memur maaş tablosu 2023!