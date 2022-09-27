Hemen kontrol edin! E-devlette BİNLERCE LİRANIZ kalmış olabilir! TAKASBANK ile anında hesaptan çekebilirsiniz! Kimse bunu bilmiyor...

E-devlette çeşitli sebeplerle paranız kalmış olabilir. İki faklı türde yatan bu ödemelerden çoğu kişinin haberi olmuyor! BES parası veya devlet tarafından yatırılan şahıs ödemeleri E-devlet üzerinden yatsa da vatandaşlar kontrol etmediği için bu durumdan faydalanamıyor. BES kesintisi kapsamında hesabınızda binlerce lira birikmiş olabilir. BES işe girdiğinizde otomatik olarak yapılır. Bu nedenle aylık maaşınızdan kesilen ödemeler devlet katkısıyla birlikte birikir ve e-devlet hesabınızda kalır. Çok küçük miktarlarda kesinti yapıldığı için çoğu kişi bu durumu fark etmez. Ayrıca devlet tarafından yapılan şahıs ödemeleri de birikerek önemli bir miktar ortaya çıkarabilir. İşte birikmiş paranızı çekmenin yolları ve konu hakkında merak edilenler...