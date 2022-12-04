4A,4B,4C 1999 sigorta başlangıcı ile 5.000+7000 prim EYT'de hazine değerinde! Yüksek maaşa 5 kademeli çözüm! EYT'de KEMİK KADRO netleşti!

EYT'liler emekli olmayı heyecanla beklerken, maaşları hakkında da aramalara başladı. Emekli olacakların kaç TL aylık alacağı ve bu aylıklara ocak zammının etki edip etmeyeceği merak ediliyor. EYT'liler için maaş yükseltme formülleri bulunuyor. Bunlar diğer emekliler için de geçerli. Peki, EYT'liler nasıl yüksek maaş alır? EYT'de son durum ne, eksik prime nasıl çözümler var? İşte EYT son dakika gelişmeleri ve yüksek maaş formülleri haberimizde!