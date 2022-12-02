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Haberler Ekonomi EYT’lilere yüksek maaş alma FORMÜLLERİ! EYT’li olduktan sonra emekli maaşım ne kadar olacak? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 1999 öncesi...

EYT’lilere yüksek maaş alma FORMÜLLERİ! EYT’li olduktan sonra emekli maaşım ne kadar olacak? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 1999 öncesi...

EYT'liler kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi beklerken, alacağı aylığı da merak etmeye başladı. Peki EYT'liler ve diğer çalışanlar nasıl yüksek emekli aylığı alır? Hangi formüller aylığı artırır? Başvuru tarihi ve şekli emekli aylığını nasıl etkiler? İşte merak edilen soruların yanıtları ve emekli maaşını yükseltmenin yolları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
02.12.2022 11:59 - Son Güncelleme: 02.12.2022 11:59
EYT’lilere yüksek maaş alma FORMÜLLERİ! EYT’li olduktan sonra emekli maaşım ne kadar olacak? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 1999 öncesi...

Tüm çalışanların hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Özellikle son dönemde EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme hazırlığı, bu konuyu daha çok gündeme getirdi.

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EYT’lilere yüksek maaş alma FORMÜLLERİ! EYT’li olduktan sonra emekli maaşım ne kadar olacak? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 1999 öncesi...

Bunun temeli çalışırken atılıyor. Prime esas kazanç en önemli etken. Ancak ek gelirler, ikinci iş, doğru bordro gibi faktörler de maaşa önemli katkı yapıyor.

EYT’lilere yüksek maaş alma FORMÜLLERİ! EYT’li olduktan sonra emekli maaşım ne kadar olacak? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 1999 öncesi...

Üstelik doğru zamanda ve şekilde başvuru da emekli aylığında etkili. İşte emekli maaşını yükseltmenin yolları...

EYT’lilere yüksek maaş alma FORMÜLLERİ! EYT’li olduktan sonra emekli maaşım ne kadar olacak? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 1999 öncesi...

* Çok primi olan mı çok kazanan mı yüksek emekli aylığı alır? Yüksek kazanç üzerinden fazla prim ödeyenin geliri artar mı?

Prime esas kazancı yüksek olan, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen brüt maaşı yüksek olan daha yüksek emekli aylığı alır.

EYT’lilere yüksek maaş alma FORMÜLLERİ! EYT’li olduktan sonra emekli maaşım ne kadar olacak? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 1999 öncesi...

Emekli aylığında en önemli belirleyici prime esas kazanç. Yüksek kazanç üzerinden prim ödenenin emekli aylığı da yüksek oluyor. Ancak ücretin tam gösterildiğinden emin olun. Yüksek kazancın emekli aylığa yansıması için bordroda tam olarak gösterilmesi gerekiyor.

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