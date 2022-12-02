EYT’lilere yüksek maaş alma FORMÜLLERİ! EYT’li olduktan sonra emekli maaşım ne kadar olacak? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 1999 öncesi...

* Çok primi olan mı çok kazanan mı yüksek emekli aylığı alır? Yüksek kazanç üzerinden fazla prim ödeyenin geliri artar mı?

Prime esas kazancı yüksek olan, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen brüt maaşı yüksek olan daha yüksek emekli aylığı alır.