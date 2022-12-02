EYT’lilere yüksek maaş alma FORMÜLLERİ! EYT’li olduktan sonra emekli maaşım ne kadar olacak? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 1999 öncesi...
EYT'liler kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi beklerken, alacağı aylığı da merak etmeye başladı. Peki EYT'liler ve diğer çalışanlar nasıl yüksek emekli aylığı alır? Hangi formüller aylığı artırır? Başvuru tarihi ve şekli emekli aylığını nasıl etkiler? İşte merak edilen soruların yanıtları ve emekli maaşını yükseltmenin yolları...
02.12.2022 11:59 - Son Güncelleme: 02.12.2022 11:59
Tüm çalışanların hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Özellikle son dönemde EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme hazırlığı, bu konuyu daha çok gündeme getirdi.