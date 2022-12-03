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Haberler Ekonomi TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası (e-Devlet) Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI 2022?

TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası (e-Devlet) Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI 2022?

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçilere devlet tarafından verilen desteklerden olan mazot ve gübre desteğinin ne zaman yapılacağı çok merak konusu. Aralık ayının ilk günlerinde çiftçiler ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen ödeme takvimi!

takvim.com.tr
03.12.2022 10:05 - Son Güncelleme: 03.12.2022 10:05
TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası e-Devlet Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI 2022? ÇKS ÖDEME TAKVİMİ!

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

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TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası e-Devlet Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI 2022? ÇKS ÖDEME TAKVİMİ!

ARALIK AYI MAZOT GÜBRE DETEĞİ YATTI MI?

Henüz Aralık ayında mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin tarih bilgisi gelmedi. Yapılan son açıklamayla birlikte ödemelerin bu ay içinde yapılması bekleniyor.

Hububatta 2022 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası e-Devlet Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI 2022? ÇKS ÖDEME TAKVİMİ!

Kararla hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası e-Devlet Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI 2022? ÇKS ÖDEME TAKVİMİ!

Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmesi halinde Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle verilebilecek.

TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası e-Devlet Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI 2022? ÇKS ÖDEME TAKVİMİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hak edişlerine yönelik listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2023 yılında bankaya iletilecek.

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