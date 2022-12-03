TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası (e-Devlet) Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI 2022?

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...