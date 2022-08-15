4a, 4b,4c sigortalılar! SGK'ya hemen yarın başvurun erken emekli olun! EYT şartsız 48,49,50 yaşında emeklilik!

Çalışan vatandaşların çoğu zaman zaman erken emekliliğin yolu olup olmadığını araştırıyor. Bu noktada yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullar öne çıkıyor. Böylelikle erken yaşta emekliliğin önü açılıyor. Peki 48-49-50-52 yaşında emeklilik mümkün mü? Şartları neler? Kimler erken emekli olabilir? Hangi hallerde emeklilik öne çekilir? Hizmet borçlanması nedir? Tüm bu soruların yanıtlarına haberimizde detaylıca yer verdik. İşte emeklilik hayali kuran vatandaşlar için erken emeklilik koşulları...