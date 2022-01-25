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Haberler Ekonomi 4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu

4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu

Aralık ayı TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından heyecanla beklenen emekli maaş zam oranı da belli oldu. 2022 yılı için geçerli en düşük emekli maaşları 2.500 TL olarak duyuruldu. Bu kez milyonlarca kişi 'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?' sorularına yanıt aramaya başladı. Hesaplama yapmak için 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama tablosuna yoğun olarak bakılıyor. İşte Emekli Sandığı, 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emeklileri, Bağkur tarım ve esnaf emeklilerinin yeni maaşları ve 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamaları...

25.01.2022 14:27 - Son Güncelleme: 25.01.2022 14:27
4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu

4A, 4B ve 4C emekliliğine az bir süre kala 2022 zamlı emekli maaşlarının açıklanmasının ardından Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu haberimizde! Geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı 1.500 TL idi. Yeni yılda ise zamlar açıklandı. En düşük emekli maaşı 2.500 TL oldu. Öncelikle şunu belirtelim; emeklilerde maaş hesaplaması yapılırken sigorta başlangıç tarihi, toplam çalışılan süre, prim gün sayısı gibi oek çok kriter göz önüne alınıyor. İşte detaylar...

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4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu

TÜİK tarafından ocak ayı başında geçtiğimiz aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre emeklilere yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.

4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 oldu.

4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu

Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında emekli ve memura ek zam müjdesi vererek, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz.

4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu

Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak"dedi.

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