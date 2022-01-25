4A, 4B ve 4C emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu

4A, 4B ve 4C emekliliğine az bir süre kala 2022 zamlı emekli maaşlarının açıklanmasının ardından Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli sandığı, SGK, Bağ-kur ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası SSK emekli maaşı hesaplama robotu haberimizde! Geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı 1.500 TL idi. Yeni yılda ise zamlar açıklandı. En düşük emekli maaşı 2.500 TL oldu. Öncelikle şunu belirtelim; emeklilerde maaş hesaplaması yapılırken sigorta başlangıç tarihi, toplam çalışılan süre, prim gün sayısı gibi oek çok kriter göz önüne alınıyor. İşte detaylar...