4A, 4B, 4C’liye %25’lik zama ek +10 bin TL meblağ çıktı! 2000 sonrası + 7.500 TL civarında SSK, Bağkur maaşı alanlara jest! Seyyanen artıştan sonra...

Emekli maaş zammının ardından bankalar, Temmuz ayında emeklilere özel kredi kampanyalarıyla yoğun ilgi görüyor. Ev almak isteyenler, araba sahibi olmak isteyenler, acil nakite sıkışanlar için dikkat çeken kampanyalar yer alıyor. Kamu ve öze bankalar uygun faiz oranlarıyla müşterilerinin dikkatini çekiyor. 10 bin TL - 100 bin TL arasında değişen ihtiyaç kredisi imkanı özellikle merak ediliyor. İşte başta ihtiyaç kredisi olmak üzere bankaların 4A, 4B, 4C'liye özel kampanyaları! Emekli maaşı 3,4,5,6,7,8,9 bin TL olanlar dikkat! İşte memur ve emekliler için bankaların kampanya listeleri...