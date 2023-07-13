4A, 4B, 4C'liye %25'lik zama ek +10 bin TL meblağ çıktı! 2000 sonrası + 7.500 TL civarında SSK, Bağkur maaşı alanlara jest! Seyyanen artıştan sonra...
Emekli maaşı zammının ardından bankalar, ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler için özel kampanyalar sunuluyor. TEB, PTT, Halkbank, Vakıf, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer birçok banka, emeklilere özel kredi kampanyalarını duyurdu. Hangi banka ne kadar taşıt, ihtiyaç veya konut kredisi veriyor, faiz oranları düştü mü ve aylık taksit ödemesi ne kadar, kaç TL gibi detaylar bankaların ilan ettiği kampanyalarla belirlendi. 4A, 4B, 4C'liye %25'lik zama ek +10 bin TL meblağ çıktı! İşte detaylar...
Emekli maaş zammının ardından bankalar, Temmuz ayında emeklilere özel kredi kampanyalarıyla yoğun ilgi görüyor. Ev almak isteyenler, araba sahibi olmak isteyenler, acil nakite sıkışanlar için dikkat çeken kampanyalar yer alıyor. Kamu ve öze bankalar uygun faiz oranlarıyla müşterilerinin dikkatini çekiyor. 10 bin TL - 100 bin TL arasında değişen ihtiyaç kredisi imkanı özellikle merak ediliyor. İşte başta ihtiyaç kredisi olmak üzere bankaların 4A, 4B, 4C'liye özel kampanyaları! Emekli maaşı 3,4,5,6,7,8,9 bin TL olanlar dikkat! İşte memur ve emekliler için bankaların kampanya listeleri...
Yapılan yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Bu zamla birlikte, kök aylığı 7000 lira olan bir emeklinin aylık geliri 8750 lira olacak.
Ancak, kök aylığı 6000 lira ve altında olan emeklilerin aylıkları Temmuz ayından sonra da 7500 lira olarak ödenmeye devam edecek.
Yüzde 25 zamın etkisiyle, 2000 öncesi SSK emeklilerinin en düşük aylığı 6093 liradan 7616 liraya, 2000 sonrası SSK emeklilerinin en düşük aylığı ise 3776 liradan 4720 liraya yükseldi.
En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4439 liradan 5549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı ise 4184 liradan 4268 liraya yükseldi.
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılmış aylıklarını alacaklar.
Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.