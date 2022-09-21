4a, 4b, 4c’liye 15 bin TL ödeme! Paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! ATM’den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

Nakite ihtiyacı olan emekli, memur, asgari ücretli milyonları kapsıyor! Bankalar müjdeyi duyurdu! Tek onayla en az 5 bin TL'yi cebe indirebilirsiniz. İhtiyaç kredisi alıp borcunuzu, düğün masrafınızı karşılayabilirsiniz. 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi veriyor. Peki faiz oranları neler? Taksit ödemesi ne kadar? İŞte güncel faiz oranları ve bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları...