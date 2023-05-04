ADALET BAKANLIĞI personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? PGM - CTE 22 bin 43 alım başvuruları bitti mi, ne zaman son? Zabıt katibi...
Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı için başvurular devam ederken bir yandan da başvuru işlemleri - ve son başvuru tarihi hakkında araştırmalar yapılıyor. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? PGM - CTE 22 bin 43 alım başvuruları ne zaman son? İşte Adalet personel alımı başvuru formu 2023 ve diğer detaylar! Zabıt katibi, koruma ve güvenlik görevlisi...
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, PGM - CTE 22 bin 43 alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Yayımlanan ilana göre, PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası başvurular 25 Nisan'da e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. İşte başvuru ve sonuçlar hakkında detaylar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN SON?
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a dek sürecek. Başvuru işlemleri Adalet Bakanlığı İş Başvurusu ekranını kullanarak yapılabilecek.
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Sonuçlar hakkında ise henüz bir duyuru yapılmadı. 11 Mayıs itibariyle gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.
Bakanlık Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli 21 Psikolog ve 46 Sosyal Çalışmacı Personel Alımı İlanına ilişkin yapılan açıklamaya göre başvurular e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet sitesinden yapılabilecek.
Başvuru yapmak isteyenler, TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıp duyuruda belirtilen süre içinde işlem gerçekleştirecekler.
Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 419 Sözleşmeli Personel Alımı İlanında belirtilen husularda ise adayların başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekleri aktarıldı.