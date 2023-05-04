ADALET BAKANLIĞI personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? PGM - CTE 22 bin 43 alım başvuruları bitti mi, ne zaman son? Zabıt katibi...

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi, son gün ne zaman, PGM - CTE 22 bin 43 alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Yayımlanan ilana göre, PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası başvurular 25 Nisan'da e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. İşte başvuru ve sonuçlar hakkında detaylar...